Тюменские строители наезжают на линии электропередач

Халатное отношение к вопросам безопасности регулярно приводит к повреждениям электросетевых объектов и ставит под угрозу жизни беспечных работников строительных организаций. Последний инцидент произошел в областной столице на участке воздушной линии электропередачи 110 кВ ТЭЦ-1 — Тюмень-3. Из-за приближения стрелы экскаватора на недопустимое расстояние к ВЛ 110 кВ действиями автоматической защиты линия была обесточена, на место происшествия немедленно выехала ремонтно-восстановительная бригада Тюменских распределительный сетей. В этот раз удалось не допустить ограничения энергоснабжения потребителей, виновник аварии также не пострадал.
Но не стоит забывать, что любые работы в недопустимой близости от действующего энергообъекта могут привести к печальным последствиям. Напомним, в октябре прошлого года проезжавший под линиями экскаватор оставил часть Тюмени без электроэнергии. «Каждый год мы проводим профилактические мероприятия со строительными организациями, информируем об опасности несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи, размещаем предупреждающие плакаты в охранных зонах», — комментирует главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Сергей Худяков.
Перед началом строительного сезона энергетики еще раз напоминают: согласно действующему законодательству для ВЛ 10 кВ охранная зона составляет 10 м, для ВЛ 35 кВ — 15 м, для ВЛ 110 кВ — 20 метров в обе стороны от крайних проводов линии. Строительство и любые другие работы на этой территории строго запрещены без письменного согласования с энергокомпанией. За повреждение линий электропередачи и других электроустановок, их аварийное отключение, создание ситуации угрожающей жизни здоровью граждан, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии со ст. 9.7 кодекса РФ об административных нарушениях.
За нарушение правил установления охранных зон объектов электросетевого комплекса и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон — по ст.9.8 Кодекса РФ об административных нарушениях.