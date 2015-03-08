Тюменские строители наезжают на линии электропередач

Перед началом строительного сезона энергетики еще раз напоминают: согласно действующему законодательству для ВЛ 10 кВ охранная зона составляет 10 м, для ВЛ 35 кВ — 15 м, для ВЛ 110 кВ — 20 метров в обе стороны от крайних проводов линии. Строительство и любые другие работы на этой территории строго запрещены без письменного согласования с энергокомпанией. За повреждение линий электропередачи и других электроустановок, их аварийное отключение, создание ситуации угрожающей жизни здоровью граждан, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии со ст. 9.7 кодекса РФ об административных нарушениях.