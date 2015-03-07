В Тюмени побывал Сергей Собянин

В зоне внимания будет обмен опытом и информацией. Речь идет о сотрудничестве в сфере градостроительной деятельности и благоустройства, в реализации адресной помощи отдельным категориям граждан, в энергосбережении и других проектах ЖКХ , в развитии общественного транспорта и сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг, в вопросах сохранения объектов культурного наследия и многих других вопросах. Продолжится сотрудничество в социально культурной сфере и в развитии туризма.