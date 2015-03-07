В Тюмени побывал Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Тюмени в пятницу, 6 марта. На встрече с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым обсуждалось развитие двусторонних связей области с российской столицей. Итогом обсуждения стало подписание протокола о ходе реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
За время, прошедшее со дня подписания соглашения (с 15 марта 2013 года), существенно укрепились торгово-экономические связи между Москвой и Тюменской областью. Только по итогам 2013 года взаимный товарооборот достиг 322 млрд. рублей и стал на 28% выше уровня года предыдущего.
Организованы регулярные поставки на московские прилавки тюменских продовольственных товаров — мяса, мяса птицы, рыбы и продуктов из нее. Расширилось сотрудничество в здравоохранении, социальной и культурной сферах.
Важным событием в культурной жизни города Москвы стали мероприятия, посвященные празднованию в 2014 году 70-летия образования Тюменской области.
В московских клиниках, к примеру, в январе 2015 г. медицинскую помощь получили 42 жителя Тюменской области, а за 2014 год их общее число превысило 707 человек. Тюменцы активно участвуют в научно-практических и образовательных проектах и акциях, проходящих в Москве. Так, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник стал участником международной выставки «Интермузей-2014».
И наоборот — в ноябре 2014 г. специалисты системы социальной защиты населения города Москвы приезжали в Тюмень для обмена опытом по вопросам организации деятельности органов опеки и попечительства, профилактике социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей-сирот.
Все это очень важно, констатировали руководители регионов в ходе встречи, такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. В развитие процесса решено подписать новый документ — протокол, конкретизирующий задачи и формы взаимодействия на период 2015–2017 годов.
В качестве приоритетного правительство Москвы и правительство Тюменской области обозначили, прежде всего, экономическое направление. Предполагается сохранить и увеличить объемы взаимного товарооборота, взаимных поставок машиностроительной продукции, продовольствия и потребительских товаров.
В зоне внимания будет обмен опытом и информацией. Речь идет о сотрудничестве в сфере градостроительной деятельности и благоустройства, в реализации адресной помощи отдельным категориям граждан, в энергосбережении и других проектах ЖКХ, в развитии общественного транспорта и сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг, в вопросах сохранения объектов культурного наследия и многих других вопросах. Продолжится сотрудничество в социально культурной сфере и в развитии туризма.
Подписание протокола, по мнению губернатора Тюменской области и мэра Москвы, даст новый толчок к расширению связей между жителями и предприятиями, общественными организациями двух регионов, сообщает пресс-служба губернатора.