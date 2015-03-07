На Интернациональной опрокинулся автомобиль Kia

78 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей, 90 — за нарушения правил проезда пешеходных переходов. На 277 пешеходов составлены административные материалы за нарушения правил перехода улиц. Дорожно-патрульной службой выявлено 27 нарушений правил дорожной безопасности водителями транспорта, в том числе 16 в областном центре, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.