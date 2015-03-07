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На Интернациональной опрокинулся автомобиль Kia

7 марта 2015, 13:03
Три человека пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах области 6 марта.
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Тюмень

«Лада» и «МАЗ» столкнулись на 78-м километре автодороги Тюмень-Омск из-за того, что 44-летний водитель «Лады» нарушил правила очередности проезда. Он получил травму головы. 40-летний водитель грузовика не пострадал.

«Лада Калина» и Renault Sondero столкнулись в Тюмени на перекрестке улиц Холодильной и Красных Зорь. Причина — нарушение очередности проезда. 24-летняя пассажирка «Лады» получила сотрясение головного мозга.

На пересечении объездной дороги Тюмени и улицы Интернациональной в седьмом часу вечера опрокинулся автомобиль Kia. 25-летняя водитель автомобиля не смогла выбрать безопасную скорость. Ее водительский стаж — 8 лет. В результате ДТП девушка получила ушибы.

31 пьяного водителя задержали и отстранили от управления автомобилем в Тюменской области, в Тюмени обнаружили 11 водителей в состоянии опьянения.

78 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей, 90 — за нарушения правил проезда пешеходных переходов. На 277 пешеходов составлены административные материалы за нарушения правил перехода улиц. Дорожно-патрульной службой выявлено 27 нарушений правил дорожной безопасности водителями транспорта, в том числе 16 в областном центре, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Ирина#Общество
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