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«Мисс полицию» определили в Тюмени

7 марта 2015, 19:33
В Тюмени состоялся традиционный конкурс «Мисс-полиция 2015», посвященный Международному женскому дню. За престижный титул боролись 10 участниц из различных подразделений УМВД России по Тюменской области.
Сюжет
Полиция

Конкурс удался на славу. Гостям мероприятия, активно поддерживающим конкурсанток, было на что посмотреть. В рамках предварительного этапа, который состоялся заранее, представительницы прекрасной половины полицейского главка соревновались в стрельбе из табельного оружия, продемонстрировали навыки рукопашного боя, сдали зачеты по физической и служебной подготовке.

В финальной части девушкам предстояло проявить творческую сторону своей натуры. В начале на суд жюри представили «Визитные карточки» и «Домашнее задание». Завершилось действо зажигательным совместным танцем и дефиле участниц в вечерних платьях. Пока жюри, сохраняя интригу, подсчитывало баллы и определяло лучшую из лучших, вниманию гостей мероприятия предложили несколько музыкальных композиций в исполнении сотрудников полиции.

В итоге, как сообщает пресс-служба областного УМВД РФ, по решению судий титул «Вице-мисс» достался Александре Куляпиной. Титул «Мисс зрительских симпатий» присудили Светлане Левиной, «Мисс оригинальность» — Татьяне Сафиуллиной, «Мисс надежда» — Татьяне Рачевой, «Мисс улыбка» — Анне Лебедевой, «Мисс очарование» — Юлии Шилохвостовой, «Мисс вдохновение» — Марии Белкиной, «Мисс артистичность» — Надежде Коротышевой, «Мисс грация» — Юлии Заброда. Самый главный титул «Мисс полиция-2015» завоевала Дарья Андреева.

Стоит сказать, что нынешний конкурс немного отличался от предыдущих. В этом году участницы боролись еще и за приз симпатий интернет-пользователей. Голосование проходило в социальной сети Instagram. В итоге победа досталась Юлии Шилохвостовой.

#Новости#Полиция#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Общество
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