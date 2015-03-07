«Мисс полицию» определили в Тюмени

Конкурс удался на славу. Гостям мероприятия, активно поддерживающим конкурсанток, было на что посмотреть. В рамках предварительного этапа, который состоялся заранее, представительницы прекрасной половины полицейского главка соревновались в стрельбе из табельного оружия, продемонстрировали навыки рукопашного боя, сдали зачеты по физической и служебной подготовке.
В финальной части девушкам предстояло проявить творческую сторону своей натуры. В начале на суд жюри представили «Визитные карточки» и «Домашнее задание». Завершилось действо зажигательным совместным танцем и дефиле участниц в вечерних платьях. Пока жюри, сохраняя интригу, подсчитывало баллы и определяло лучшую из лучших, вниманию гостей мероприятия предложили несколько музыкальных композиций в исполнении сотрудников полиции.
В итоге, как сообщает пресс-служба областного УМВД РФ, по решению судий титул «Вице-мисс» достался Александре Куляпиной. Титул «Мисс зрительских симпатий» присудили Светлане Левиной, «Мисс оригинальность» — Татьяне Сафиуллиной, «Мисс надежда» — Татьяне Рачевой, «Мисс улыбка» — Анне Лебедевой, «Мисс очарование» — Юлии Шилохвостовой, «Мисс вдохновение» — Марии Белкиной, «Мисс артистичность» — Надежде Коротышевой, «Мисс грация» — Юлии Заброда. Самый главный титул «Мисс полиция-2015» завоевала Дарья Андреева.
Стоит сказать, что нынешний конкурс немного отличался от предыдущих. В этом году участницы боролись еще и за приз симпатий интернет-пользователей. Голосование проходило в социальной сети Instagram. В итоге победа досталась Юлии Шилохвостовой.