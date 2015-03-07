«Мисс полицию» определили в Тюмени

В финальной части девушкам предстояло проявить творческую сторону своей натуры. В начале на суд жюри представили «Визитные карточки» и «Домашнее задание». Завершилось действо зажигательным совместным танцем и дефиле участниц в вечерних платьях. Пока жюри, сохраняя интригу, подсчитывало баллы и определяло лучшую из лучших, вниманию гостей мероприятия предложили несколько музыкальных композиций в исполнении сотрудников полиции.