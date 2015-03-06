Тюменские баскетболисты впервые пробились в финал Первенства России

Официально в финал чемпионата вышли три московские команды: «Тимирязевская», «Тринита», ЦСК, и столько же из Санкт-Петербурга: «Купчинский олимп», Василеостровского и Адмиралтейского районов. Помимо них в числе финалистов оказались команды Красноярска, Самары, Улан-Удэ, Химки, Череповца и Челябинска.
Тем не менее организаторы турнира припасли и Wild Card, которая позволяет отличиться наиболее отличившимся командам, прошедшим квалификацию. Особое приглашение для еще четырех команд: новосибирского «Истока», краснодарского «Локомотив — Кубань — ЦСП», а также ДЮСШ Черноголовки и тюменского ОСДЮСШОР.
На Первенстве России Wild Card предоставляется командам, занявшим третьи места в полуфинале. Из шести претендентов допуск в финал получили только четыре, обладателей «дикой карты» отбирали по разнице забитых и пропущенных мячей. Тюменская команда по этому показателю заняла второе место, сообщает пресс-служба Областной специализированной школы детско-юношеской школы Олимпийского резерва.
«Согласно положению о проведении соревнований, у нас есть возможность усилить команду игроками Уральского федерального округа, не вошедшими в команду первых двух победителей. При удачном стечении обстоятельств, мы вполне можем войти в пятёрку лучших команд России», — прокомментировал тренер юношеской сборной по баскетболу Тюменской области Иван Бернацкий.
Тюменскую область будут представлять тюменцы Богдан Бернацкий, Андрей Мухин, Григорий Скрынник, Илья Кудрявцев, Анатолий Емельянов, Роман Исаев, Илья Камаев, Данил Пожилов, Александр Андреев, Никита Скурихин, Егор Кривошеев и тоболяк Илья Редикульцев.