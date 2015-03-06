Тюменские баскетболисты впервые пробились в финал Первенства России

Тем не менее организаторы турнира припасли и Wild Card, которая позволяет отличиться наиболее отличившимся командам, прошедшим квалификацию. Особое приглашение для еще четырех команд: новосибирского «Истока», краснодарского «Локомотив — Кубань — ЦСП», а также ДЮСШ Черноголовки и тюменского ОСДЮСШОР.