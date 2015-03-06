«Рубин» пробился в четвертьфинал

По сравнению с предыдущим матчем, где «Рубин» уступил со счетом 1:0, в команде произошли некоторые изменения состава. Наставник команды Мисхат Фахрутдинов в атакующую тройку к Сергею Севостьянову и Сергею Тополю отрядил из тезку Шестакова. Один из лучших снайперов команды Альберт Загидуллин появился в четвертом звене с Павлом Плотниковым и Маратом Фахрутдиновым. Также на по лед впервые вышел защитник Григорий Серкин.
В конечном итоге кадровые перестановки пошли команде на пользу: практически весь матч хозяева были в роли догоняющих. Первая шайба была забита «Рубином» на 11-й минуте, причем в этот момент рязанцы играли в большинстве. Голкипер «Рязани» Георгий Бояршинов пытался подыграть клюшкой и случайно «подарил» шайбу накатывавшим тюменцам. Воспользовавшись оплошностью вратаря, Денис Ячменев быстро перевел шайбу на Сергея Севостьянова и тот перевел снаряд в пустые ворота.
Второй тайм гости опять начали в неравных составах, спокойно отстояли в меньшинстве и на 34-й минуте записали на свой счет еще один гол. Отличился Максим Юшков, который прострелил по воротам Бояршинова из точки вбрасывания. Ему помогал Ячменев, записавший на свой счет второй ассистентский балл в этом матче.
Первая половина третьего периода также прошла под диктовку сибиряков. На 50-й минуте они стараниями Кирилла Адамчука увеличили отрыв до трех очков. Тот убежал один на один с Бояршиновым и точно пробил под перекладину.
Казалось, что победа у «Рубина» в кармане, однако, вскоре болельщиков команды заставил напрячься нападающий «Рязани» Павел Воробьев, который буквально затолкал шайбу в ворота между двух защитников. Вскоре выдался и второй повод для беспокойства: через две минуты на скамейку штрафников присел капитан «Рубина» Сергей Розин. Хозяева воспользовались ситуацией и стараниями Ильшата Рафикова сократили отставание до одного очка.
Концовка тайма и вовсе выдалась напряженной — Розин, едва выйдя на площадку, снова получил удаление за то, что зацепил клюшкой чужого игрока. Тем не менее сравнять счет у «Рязани» уже не получилось. Более того Юшков вполне записать на свой счет вторую шайбу, когда выскочил один на один с Бояршиновым, однако, был неточен. За две минуты до концовки тренерский штаб «Рязани» выпустил на поле шестого игрока. Хозяева изо всех сил старались перевести игру в овертайм, но оборона «Рубина» выстояла.
Таким образом, сибиряки победили в серии 1/8 финала со счетом 4:1.