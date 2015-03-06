«Рубин» пробился в четвертьфинал

Концовка тайма и вовсе выдалась напряженной — Розин, едва выйдя на площадку, снова получил удаление за то, что зацепил клюшкой чужого игрока. Тем не менее сравнять счет у «Рязани» уже не получилось. Более того Юшков вполне записать на свой счет вторую шайбу, когда выскочил один на один с Бояршиновым, однако, был неточен. За две минуты до концовки тренерский штаб «Рязани» выпустил на поле шестого игрока. Хозяева изо всех сил старались перевести игру в овертайм, но оборона «Рубина» выстояла.