Пожилые супруги добились пенсии за три года через суд

В июне 2009 года супруги 1939 и 1945 годов рождения переселились из Тюмени в Казахстан. В связи с переселением и получением там вида на жительства выплата пенсии в РФ была приостановлена, при этом в Казахстане супруги пенсию не получали. В январе 2011 года мужчина вернулся в Тюмень, а следом за ним в сентябре 2013-го приехала его супруга.