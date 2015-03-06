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Пожилые супруги добились пенсии за три года через суд

6 марта 2015, 13:00
Пожилая пара тюменских пенсионеров добилась выплаты пенсии за три года, которую не получали с момента переезда в Казахстан. Положенную сумму им должны выплатить по решению Тюменского областного суда.

В июне 2009 года супруги 1939 и 1945 годов рождения переселились из Тюмени в Казахстан. В связи с переселением и получением там вида на жительства выплата пенсии в РФ была приостановлена, при этом в Казахстане супруги пенсию не получали. В январе 2011 года мужчина вернулся в Тюмень, а следом за ним в сентябре 2013-го приехала его супруга.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, согласно федеральному закону «О трудовых пенсиях в РФ» супругам при возвращении на постоянное место жительства в страну выплачивается не полученная ими за время пребывания за границей сумма, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за указанной пенсией.

Между тем, Управление пенсионного фонда по г. Тюмень по-своему истолковало нормы права и выплатило супругам лишь недополученную сумму за полгода. В апреле 2014 года прокуратура внесла представление, в котором потребовала устранить нарушения закона, однако, оно было отклонено.

Тогда надзорное ведомство обратилось в Центральный районный суд Тюмени с иском в интересах заявителей. Тем не менее в октябре суд встал на сторону ответчика. Только после апелляции в Тюменский областной суд удалось добиться отмены постановления суда первой инстанции и удовлетворить требования истцов.

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