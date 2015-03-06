Мошенница предложила очистить деньги и золото от «порчи»

В дверь жительницы Заводоуковска постучалась незнакомая женщина. Она убедила хозяйку дома, что обладает сверхъестественными способностями и может снять порчу или проклятие, а если нужно, излечить от недугов. Зайдя в дом, гостья попросила принести все золото и деньги для того, чтобы по ним проверить, есть ли влияние «темных сил» на хозяйке. По завершению псевдообряда «целительница» пришла к выводу что «порча» есть, и ее необходимо срочно «снимать». Для этого с «зараженными» деньгами и золотом необходимо провести ритуал на местном кладбище с условием, что проводить обряд «гадалка» будет одна.