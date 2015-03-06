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Мошенница предложила очистить деньги и золото от «порчи»

6 марта 2015, 10:25
В Тюменской области задержана мошенница, которая постучалась в дом к женщине и представилась целительницей, способной снимать порчу и проклятия. Очищать от влияния «темных сил» она, при этом, собиралась не что-нибудь, а деньги и золото.

В Тюменской области задержана мошенница, которая постучалась в дом к женщине и представилась целительницей, способной снимать порчу и проклятия. Очищать от влияния «темных сил» она, при этом, собиралась не что-нибудь, а деньги и золото.

В дверь жительницы Заводоуковска постучалась незнакомая женщина. Она убедила хозяйку дома, что обладает сверхъестественными способностями и может снять порчу или проклятие, а если нужно, излечить от недугов. Зайдя в дом, гостья попросила принести все золото и деньги для того, чтобы по ним проверить, есть ли влияние «темных сил» на хозяйке. По завершению псевдообряда «целительница» пришла к выводу что «порча» есть, и ее необходимо срочно «снимать». Для этого с «зараженными» деньгами и золотом необходимо провести ритуал на местном кладбище с условием, что проводить обряд «гадалка» будет одна.

«Потерпевшая, наслышанная о разного рода мошенничествах, усомнилась в правдивости слов, тогда подозреваемая разделила имущество на две равные части: одну оставила хозяйке, вторую взяла для ритуала и поспешила покинуть дом со словами: „Жди, скоро я вернусь, а тебе станет стыдно, и ты еще извиняться будешь!“. Женщина решила проследить за „гадалкой“ и убедилась, что она отправилась не на кладбище, а на автовокзал. Когда злоумышленница отошла от кассы с билетом в руках, бдительная гражданка обратилась в органы внутренних дел», — сообщили в пресс-службе МО МВД России «Заводоуковский».

Оперативно среагировав на вызов, оперативники задержали ранее не судимую 66-летнюю жительницу города Исилькуль Омской области. Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению аналогичных преступлений на территории Тюменской области. Граждан, пострадавших от действий злоумышленницы просят обратиться в полицию по телефону 02, в дежурную часть МО МВД России «Заводоуковский»: (34542) 2-10-02, «телефон доверия»: (34542)2-20-06, либо по телефонам УМВД России по Тюменской области: (3452) 79-35-45, 79-31-54.

#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Таня#Происшествия
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