Горячие новости: самоубийство школьника, маршрут № 8 и подозрительные люди

А третья новость важна для горожан — нужно предотвратить возможные неприятные случаи: в разных районах города Тюмени по подъездам ходят какие-то люди, звонят в квартиры и просят открыть дверь, чтобы они могли «всего одну минутку» поговорить с хозяином. Об этом сообщил пользователь портала NashGorod.ru twl-kvi, и на его сообщения пошли комментарии на форуме и в группе ВКонтакте, что такое творится повсеместно. Горожанам стоит быть внимательнее и предостеречь своих близких, которые могут открыть двери незнакомцам, рекомендуют в полиции. Менее чем за сутки информация набрала более 2700 просмотров и 28 комментариев. В них пользователи портала предполагают, кто может быть за нашими дверями.