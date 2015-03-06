Горячие новости: самоубийство школьника, маршрут № 8 и подозрительные люди

Больше всего просмотров — почти 7000 — на портале NashGorod.ru собрала трагическая новость: 10-летний мальчик покончил с собой, он выбросился из окна 8 этажа на улице 50 лет Октября. В следственном управлении отметили, что семья, в которой воспитывался ребенок, благополучная. Мальчик характеризовался только с положительной стороны, в школе учился на «отлично». Причина и обстоятельства гибели выясняются. У новости 13 комментариев, в основном, это соболезнования родителям и близким.
На втором месте ТОПа — более 4300 просмотров и 14 комментариев у информации о том, что по новому путепроводу на улице Монтажников пустили новый автобусный маршрут № 8. От улицы Таллинской до СК «Здоровье» зеленые низкопольные МАЗы начали курсировать утром с интервалом в 15 минут. В комментариях тюменцы почему-то недовольны и выдвигают свои предложения по запуску маршрутов. «Почему бы сразу с Монтажников на 50 лет Октября. По Республики столько маршрутов уже…», сетует пользователь aniceperson.
А третья новость важна для горожан — нужно предотвратить возможные неприятные случаи: в разных районах города Тюмени по подъездам ходят какие-то люди, звонят в квартиры и просят открыть дверь, чтобы они могли «всего одну минутку» поговорить с хозяином. Об этом сообщил пользователь портала NashGorod.ru twl-kvi, и на его сообщения пошли комментарии на форуме и в группе ВКонтакте, что такое творится повсеместно. Горожанам стоит быть внимательнее и предостеречь своих близких, которые могут открыть двери незнакомцам, рекомендуют в полиции. Менее чем за сутки информация набрала более 2700 просмотров и 28 комментариев. В них пользователи портала предполагают, кто может быть за нашими дверями.
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