Экзамен для мигрантов с юга Украины сделали дешевле

Как сообщают «Известия» со ссылкой на проректора по дополнительному образованию РУДН Анжелу Должикову, цену экзамена для получения разрешения на работу для беженцев было решено снизить из-за того, что они испытывают большие финансовые трудности. C середины марта мигранты с юга Украины смогут пройти тест по новой цене по всей России.
2,5 тысячи рублей тест будет стоить для тех украинских мигрантов, которые хотят получить разрешение на работу, для тех же, кто планирует получить вид на жительство или разрешение на временное проживание, цена экзамена составит 2,8 тыс. рублей.
Напомним, с 1 января 2015 года введены единые патенты, которые заменяют механизм квотирования и дают право мигрантам работать как у юрлиц, так и у индивидуальных предпринимателей. Воспользоваться патентом могут только мигранты, въехавшие в Россию из безвизовых стран: Узбекистан, Таджикистан, Азейрбаджан, Украина, Кыргызстан, Молдова и др. Если хочет получить разрешение на работу, то ему нужнл будет заплатить 4,9 тысячи рублей, если мигрант претендует на получение вида на жительство или разрешение на временное проживание, то стоимость сертификата составит 5,3 тысячи рублей.
Как рассказала руководитель Центра адаптационной практики и тестирования в Тюмени Елена Тумакова, по данным на конец февраля чуть более 6% мигрантов не справляются с тестом и идут на пересдачу. «Беженцы с Украины все сдают экзамены, а вот приезжие из других стран, например, Таджикистана, Сербии, Узбекистана, не справляются, — отметила она. — Конечно, здесь все индивидуально и не зависит от страны, из которой приехал человек. У них есть возможность пересдать, в этом они не ограничены».