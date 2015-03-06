Экзамен для мигрантов с юга Украины сделали дешевле

Как рассказала руководитель Центра адаптационной практики и тестирования в Тюмени Елена Тумакова, по данным на конец февраля чуть более 6% мигрантов не справляются с тестом и идут на пересдачу. «Беженцы с Украины все сдают экзамены, а вот приезжие из других стран, например, Таджикистана, Сербии, Узбекистана, не справляются, — отметила она. — Конечно, здесь все индивидуально и не зависит от страны, из которой приехал человек. У них есть возможность пересдать, в этом они не ограничены».