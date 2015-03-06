Девочки сдают ЕГЭ лучше мальчиков почти по всем предметам

Так, девочки традиционно показывают более высокие результаты на ЕГЭ, чем мальчики. Это касается даже тех предметов, которые традиционно считаются «мужскими» — физика, информатика и география. «По физике среди девочек средний балл составляет 46,7, у мальчиков — 45. По информатике у девочек он равен 59,2, у мальчиков — 56,4. По географии — 53,8 и 52,3 соответственно», — отметили в Рособрнадзоре.