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Девочки сдают ЕГЭ лучше мальчиков почти по всем предметам

6 марта 2015, 13:11
Девочки составляют большую часть участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и показывают результаты в целом лучше мальчиков. Об этом сообщили в Рособрнадзоре по итогам анализа сдачи ЕГЭ в 2014 году.

Так, девочки традиционно показывают более высокие результаты на ЕГЭ, чем мальчики. Это касается даже тех предметов, которые традиционно считаются «мужскими» — физика, информатика и география. «По физике среди девочек средний балл составляет 46,7, у мальчиков — 45. По информатике у девочек он равен 59,2, у мальчиков — 56,4. По географии — 53,8 и 52,3 соответственно», — отметили в Рособрнадзоре.

Традиционно девочки лидируют по гуманитарным предметам. Самый большой разрыв — по русскому языку и литературе. Так, средний балл по русскому языку у девочек составляет 65,7, у мальчиков — 58,6; по литературе — 55 и 45,9 соответственно. Единственный предмет, в котором девочки немного уступают мальчикам, — математика. У девочек средний балл — 44, у мальчиков — 44,2.

Среди участников ЕГЭ по большинству предметов больше девочек, чем мальчиков. По обязательным предметам разница составляет порядка 10%, по остальным от 13 до 70%. В частности, сдающих литературу девочек больше на 70%, английский язык — на 38%. Мальчиков больше на ЕГЭ по физике (на 51%), информатике (на 50%), географии (на 14%).

Фото: http://www.beta.rian.ru

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