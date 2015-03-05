ЮУЛЦ заключил лизинговый контракт в Тюменской области

«Лизинг — один из самых доступных инструментов финансирования, ведь процедура заключения лизингового контракта намного проще получения кредита. Это связано с несколькими его особенностями. При заключении договора с лизингополучателями нам в редких случаях требуется залоговое обеспечение, это связано с тем, что ЮУЛЦ будет являться собственником имущества до окончания срока лизинга. Помимо этого, приобретение оборудования в лизинг позволяет предприятиям уменьшить размер выплаты налога на прибыль, а при предмете лизинга в виде недвижимости, и налог на имущество», — рассказывает директор «Южноуральского лизингового центра» Василий Алексеевич Шашлов.