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ЮУЛЦ заключил лизинговый контракт в Тюменской области

5 марта 2015, 11:34
«Южноуральский лизинговый центр» совершил лизинговую сделку в Тюменской области в рамках программы «Лизинг — региональный потенциал».

Был подписан договор с компанией «СибТЭК» (г. Нефтеюганск) на передачу в лизинг трех седельных тягачей стоимостью более 10 миллионов рублей. Финансирование предоставлено «Южноуральским лизинговым центром» в рамках программы МСП Банка «Лизинг — региональный потенциал», созданной специально для поддержки малых и средних компаний.

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 2014 года составил 112,9% (в среднем по России — 101,7%). Однако несмотря на эту положительную динамику, технологическая структура экономики региона имеет значительную степень износа основных фондов оборудования. Поэтому возможность использования лизинга в качестве инструмента модернизации производств в области кажется очень перспективной.

«Лизинг — один из самых доступных инструментов финансирования, ведь процедура заключения лизингового контракта намного проще получения кредита. Это связано с несколькими его особенностями. При заключении договора с лизингополучателями нам в редких случаях требуется залоговое обеспечение, это связано с тем, что ЮУЛЦ будет являться собственником имущества до окончания срока лизинга. Помимо этого, приобретение оборудования в лизинг позволяет предприятиям уменьшить размер выплаты налога на прибыль, а при предмете лизинга в виде недвижимости, и налог на имущество», — рассказывает директор «Южноуральского лизингового центра» Василий Алексеевич Шашлов.

Южноуральский лизинговый центр

адрес: Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 221.

тел.: (3452) 565–909

www.su-leasing.ru

ОГРН 2067451177110

#Новости#Южноуральский лизинговый центр#Лизинг#Женя#Экономика
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