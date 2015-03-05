ЮУЛЦ заключил лизинговый контракт в Тюменской области

Был подписан договор с компанией «СибТЭК» (г. Нефтеюганск) на передачу в лизинг трех седельных тягачей стоимостью более 10 миллионов рублей. Финансирование предоставлено «Южноуральским лизинговым центром» в рамках программы МСП Банка «Лизинг — региональный потенциал», созданной специально для поддержки малых и средних компаний.
Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 2014 года составил 112,9% (в среднем по России — 101,7%). Однако несмотря на эту положительную динамику, технологическая структура экономики региона имеет значительную степень износа основных фондов оборудования. Поэтому возможность использования лизинга в качестве инструмента модернизации производств в области кажется очень перспективной.
«Лизинг — один из самых доступных инструментов финансирования, ведь процедура заключения лизингового контракта намного проще получения кредита. Это связано с несколькими его особенностями. При заключении договора с лизингополучателями нам в редких случаях требуется залоговое обеспечение, это связано с тем, что ЮУЛЦ будет являться собственником имущества до окончания срока лизинга. Помимо этого, приобретение оборудования в лизинг позволяет предприятиям уменьшить размер выплаты налога на прибыль, а при предмете лизинга в виде недвижимости, и налог на имущество», — рассказывает директор «Южноуральского лизингового центра» Василий Алексеевич Шашлов.
Южноуральский лизинговый центр
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