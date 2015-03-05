Тюменский «Мегамарт» поймали на завышении цен на детское питание

«Мегамарт» в ТЦ «Премьер» завышал цены на детское питание. По закону торговая надбавка к ценам на детское питание, реализуемое населению при розничной торговле, установлен в размере 15 %, а магазин цену завысил. Нарушение выявила прокуратура Калининского округа г. Тюмени в ходе надзорных мероприятий.