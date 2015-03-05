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Тюменский «Мегамарт» поймали на завышении цен на детское питание

5 марта 2015, 13:24
«Мегамарт» в ТЦ «Премьер» завышал цены на детское питание. По закону торговая надбавка к ценам на детское питание, реализуемое населению при розничной торговле, установлен в размере 15 %, а магазин цену завысил. Нарушение выявила прокуратура Калининского округа г. Тюмени в ходе надзорных мероприятий.

«Мегамарт» в ТЦ «Премьер» завышал цены на детское питание. По закону торговая надбавка к ценам на детское питание, реализуемое населению при розничной торговле, установлена в размере 15%, а магазин цену завысил. Нарушение выявила прокуратура Калининского округа г. Тюмени в ходе надзорных мероприятий.

Так, стоимость банки молочной смеси Кabrita 2 Gold была завышена на 96,6 рублей, а молочной смеси Frisolac 2 Gold — на 58,17 рублей.

В этой связи прокуратура возбудила против ЗАО «Мегамарт» административное дело по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок к ценам на продукцию). По результатам рассмотрения дела департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области подверг акционерное общество штрафу, сообщает прокуратура Калининского округа.

#Новости#Цены#Торговля#Детское питание#Женя#Экономика
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