Тюменские умники стали вторыми на сибирском первенстве по ЧГК

В турнире приняли участие более пятисот интеллектуалов в возрасте от 13 до 23 лет из 15 регионов России, а также две команды из Казахстана. Город Тюмень представили три школьные команды, в состав которых вошли 18 воспитанников Дворца творчества и спорта «Пионер» в возрасте 16–17 лет: «Изолента Мёбиуса», «Сову в студию» и «Номер раз». Руководил командами представитель Тюменского интеллектуального студенческого клуба, тренер Александр Воробьёв, сообщает пресс-служба ДТС «Пионер».