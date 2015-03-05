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Тюменские умники стали вторыми на сибирском первенстве по ЧГК

5 марта 2015, 15:47
Игроки команды «Сову в студию» стали серебряными призёрами в игре «Что? Где? Когда?» на «Первенстве Сибири по интеллектуальным играм», которое состоялось в Новосибирске с 19 по 22 февраля 2015.

В турнире приняли участие более пятисот интеллектуалов в возрасте от 13 до 23 лет из 15 регионов России, а также две команды из Казахстана. Город Тюмень представили три школьные команды, в состав которых вошли 18 воспитанников Дворца творчества и спорта «Пионер» в возрасте 16–17 лет: «Изолента Мёбиуса», «Сову в студию» и «Номер раз». Руководил командами представитель Тюменского интеллектуального студенческого клуба, тренер Александр Воробьёв, сообщает пресс-служба ДТС «Пионер».

В главной дисциплине «Что? Где? Когда» тюменские знатоки заняли 2, 17 и 19 места из 55 школьных команд. В личной дисциплине «Индивидуальное многоборье» 3 место из 340 человек занял Никита Воробьёв.

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