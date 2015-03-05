nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские аграрии могут остаться без урожая

5 марта 2015, 16:27
Сельхозпроизводителям не хватает денег для начала посевной — из-за котировок валют взлетели цены на семена, запчасти и топливо, а банки отказываются кредитовать АПК. Все это означает, что тюменские аграрии могут остаться без урожая, а горожане — без продуктов.
Сюжет
Тюмень

Сельхозпроизводителям не хватает денег для начала посевной — из-за котировок валют взлетели цены на семена, запчасти и топливо, а банки отказываются кредитовать АПК. Все это означает, что тюменские аграрии могут остаться без урожая, а горожане — без продуктов.

Правительство Тюменской области уже оценило весенне-полевые работы 2015 года в 4 млрд 800 млн рублей. Из них 2 млрд рублей — это собственные средства аграриев. 70% всех затрат — это не сами работы, а покупка минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Власти уже пообещали господдержку, но она не велика: 773 млн рублей.

Таким образом, сельхозпроизводители снова обратятся в банки за займами. В этом году им придется занимать в кредитных организациях региона свыше 1,5 млрд рублей. Директор департамента АПК Владимир Чейметов на аграрном комитете областной Думы озвучил ставки, под которые аграрии возьмут банковские средства. Они колеблются в диапазоне от 19 до 23,5% годовых.

Фото: http://ekb.dkvartal.ru

#Новости#Сельхозпроизводство#Продукты#Урожай#Тюмень#АПК#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25