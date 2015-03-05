Сельхозпроизводителям не хватает денег для начала посевной — из-за котировок валют взлетели цены на семена, запчасти и топливо, а банки отказываются кредитовать АПК. Все это означает, что тюменские аграрии могут остаться без урожая, а горожане — без продуктов.
Правительство Тюменской области уже оценило весенне-полевые работы 2015 года в 4 млрд 800 млн рублей. Из них 2 млрд рублей — это собственные средства аграриев. 70% всех затрат — это не сами работы, а покупка минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Власти уже пообещали господдержку, но она не велика: 773 млн рублей.
Таким образом, сельхозпроизводители снова обратятся в банки за займами. В этом году им придется занимать в кредитных организациях региона свыше 1,5 млрд рублей. Директор департамента АПК Владимир Чейметов на аграрном комитете областной Думы озвучил ставки, под которые аграрии возьмут банковские средства. Они колеблются в диапазоне от 19 до 23,5% годовых.
Фото: http://ekb.dkvartal.ru