Тюменские аграрии могут остаться без урожая

Правительство Тюменской области уже оценило весенне-полевые работы 2015 года в 4 млрд 800 млн рублей. Из них 2 млрд рублей — это собственные средства аграриев. 70% всех затрат — это не сами работы, а покупка минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Власти уже пообещали господдержку, но она не велика: 773 млн рублей.