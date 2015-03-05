Социологи предрекли победу Путина на выборах президента

За Путина, согласно данным исследования, готовы проголосовать 59 процентов граждан РФ в целом и 80 процентов из тех, кто уже определился с выбором. За лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы отдать голоса 7 процентов определившихся респондентов, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 4 процента. По 1 проценту определившихся готовы поддержать главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, премьер-министра Дмитрия Медведева и оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».
За переизбрание Путина на пост президента через три года высказались 57 процентов респондентов. Каждый четвертый заявил, что хотел бы увидеть в этой должности другого человека. Затруднились с ответом 19 процентов опрошенных.
Опрос проводился 20–23 февраля, в нем участвовали 1,6 тысячи жителей 134 населенных пунктов 46 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.
Многолетнее нахождение власти в руках одних и тех же людей обеспечивает порядок и стабильность в стране, считает 41% россиян. О том, что это приводит к усилению произвола и коррупции, думают лишь 18%. В декабре 2013 г. так думали 20 и 36% соответственно. Растет и число россиян, считающих необходимым разделение властей (29%), но по-прежнему больше людей думают, что президент должен координировать работу правительства, Госдумы и судов (50%).
Перелом в сознании произошел в марте прошлого года, говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. На фоне конфронтации с Западом Путин выглядит как жесткий лидер, обеспечивающий порядок в стране, а оппозиция оказалась дискредитированной событиями на Майдане. «Люди испугались событий на Украине, поэтому и хотят, чтобы власть оставалась в руках одного человека», — говорит он. Однако люди задумываются о будущем, когда Путину по естественным причинам придется уйти, — принцип разделения властей становится популярнее. Об этом пишут «Ведомости».
Ранее был опубликован другой опрос «Левада-Центра», согласно которому рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина достиг 86 процентов, увеличившись по сравнению с данными за январь 2015 года на 1 процент.
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