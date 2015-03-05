Социологи предрекли победу Путина на выборах президента

Перелом в сознании произошел в марте прошлого года, говорит замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. На фоне конфронтации с Западом Путин выглядит как жесткий лидер, обеспечивающий порядок в стране, а оппозиция оказалась дискредитированной событиями на Майдане. «Люди испугались событий на Украине, поэтому и хотят, чтобы власть оставалась в руках одного человека», — говорит он. Однако люди задумываются о будущем, когда Путину по естественным причинам придется уйти, — принцип разделения властей становится популярнее. Об этом пишут «Ведомости».