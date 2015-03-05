По подъездам ходят подозрительные люди с «объявлениями»

Тюменцы насторожились: в разных районах города по подъездам ходят какие-то люди, звонят в квартиры и просят открыть дверь, чтобы они могли «всего одну минутку» поговорить с хозяином.
Ситуацию на форуме интернет-портала Nashgorod.ru описал пользователь twl-kvi: «За последний месяц стабильно три-четыре раза в неделю некие личности (обычно парами, все время разные) ходят по подъездам с некими „объявлениями“. Хотят увидеть хозяина, поговорить „всего одну минутку“. Если попросить сказать через двери — отказываются, всячески пытаются пройти внутрь. „Объявляют“ только в квартиры с дверным звонком. Ходят со спортивными сумками. Кто это такие, что им нужно?».
Пользователь twl-kvi, судя по названию темы на форуме, живет на улице Демьяна Бедного. В группе Nashgorod.ru в социальной сети «ВКонтакте» тюменцы написали, что незваные гости ходят также по домам на улице Мельникайте и в районе Дома обороны. «Третий раз уже приходят, говорят — оповещение соседей, лично нужно поговорить. Дверь не открыла, сказали, что узнаю информацию от соседей», — сообщила подписчица группы.
Можно было предположить, что непонятные люди как-то связаны с системой ЖКХ или домоуправлением. Так, например, пару недель назад в Тюменском микрорайоне собирали у хозяев квартир данные о свидетельствах на право собственности. Однако вряд ли люди с честными намерениями отказались бы озвучить цель визита через дверь. Да и спортивная сумка не вписывается в схему обычного сбора данных.
В полицию заявлений о странных визитерах не поступало, однако в пресс-службе УМВД по г. Тюмени порекомендовали горожанам на всякий случай быть бдительными и не открывать дверь подозрительным личностям. Мошенники пользуются различными способами, чтобы убедить человека сперва впустить их в квартиру, а потом и купить какой-нибудь чудо-прибор или уникальное лекарство.
Чтобы сохранить свои жизнь и имущество, сотрудники полиции напоминают о соблюдении простых рекомендаций:
— Запишите номера социальных служб, силовых структур, предприятий сферы ЖКХ, общественных организаций и других специальных учреждений, обслуживающих вас.
— Не открывайте дверь незнакомым людям, не впускайте их в квартиру. Даже если они представляются сотрудниками вышеназванных служб. Проверьте полномочия «гостя», позвонив в его организацию.
— Не будьте чересчур доверчивыми. Если незнакомцы просят у вас помощи (воды, еды, лекарства, позвонить, отдать ненужные детские вещи, говорят, что в подъезде кому-то плохо с сердцем), эту помощь вы можете оказать и не снимая цепочки с двери.
— Не покупайте «чудодейственные» препараты, еду или технику для волшебного излечения. До покупки любых препаратов (тем более дорогостоящих) необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и родственниками, ведь продаваемые вам лекарства могут быть не только бесполезны, но и вредны, опасны для здоровья.