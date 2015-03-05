По подъездам ходят подозрительные люди с «объявлениями»

Можно было предположить, что непонятные люди как-то связаны с системой ЖКХ или домоуправлением. Так, например, пару недель назад в Тюменском микрорайоне собирали у хозяев квартир данные о свидетельствах на право собственности. Однако вряд ли люди с честными намерениями отказались бы озвучить цель визита через дверь. Да и спортивная сумка не вписывается в схему обычного сбора данных.