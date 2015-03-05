Переводчика-взяткодателя приговорили к штрафу

Тобольский городской суд вынес приговор 64-летнему местному жителю Низами Гашимову. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).
21 марта 2014 года начальник 5 группы следственной службы УФСКН России по Тюменской области возбудил в отношении 48-летнего уроженца Республики Азербайджан уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере). Мужчина в Тобольске был задержан с 5 кг гашиша. Наркодельцу было предъявлено обвинение, и он по решению суда заключен под стражу. Обвиняемый плохо понимал русский язык, и ему был назначен переводчик Гашимов.
По версии следствия, 23 июня переводчик предложил начальнику следственной службы за взятку смягчить квалификацию преступления своему клиенту либо избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. О склонении к совершению коррупционного преступления руководитель следственной службы уведомил отдел собственной безопасности УФСКН России по Тюменской области.
После передачи 1 июля 2014 года в служебном кабинете взятки в размере 500 тысяч. рублей Гашимов был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УФСКН России по Тюменской области.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, суд назначил Гашимову штраф в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности переводчика в правоохранительных органах и судах сроком на 2 года.
Добавим, что материалы уголовного дела в отношении наркодельца в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.