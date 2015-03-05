Переводчика-взяткодателя приговорили к штрафу

21 марта 2014 года начальник 5 группы следственной службы УФСКН России по Тюменской области возбудил в отношении 48-летнего уроженца Республики Азербайджан уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере). Мужчина в Тобольске был задержан с 5 кг гашиша. Наркодельцу было предъявлено обвинение, и он по решению суда заключен под стражу. Обвиняемый плохо понимал русский язык, и ему был назначен переводчик Гашимов.