Котельная на М.Захарова обогревала дома без разрешения

В связи с этим прокуратура города в отношении первого заместителя директора департамента, а также заместителя директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» — филиала публичного акционерного общества «СУЭНКО» и самого «СУЭНКО» возбудила административные дела по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). По результатам рассмотрения дел Главное управление строительства Тюменской области подвергло нарушителей штрафам на общую сумму 12 тысяч рублей.