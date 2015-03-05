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Котельная на М.Захарова обогревала дома без разрешения

5 марта 2015, 09:18
Тюменская прокуратура установила, что котельная на Маршала Захарова с 2012 года и по настоящее время функционирует без разрешения на ввод ее в эксплуатацию. Департамент городского хозяйства администрации города мер к устранению нарушений не принял. Котельную эксплуатирует публичное акционерное общество «СУЭНКО» и его филиал «Тепло-Тюмени», хотя в отсутствии разрешения эксплуатация объекта запрещена.

В связи с этим прокуратура города в отношении первого заместителя директора департамента, а также заместителя директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» — филиала публичного акционерного общества «СУЭНКО» и самого «СУЭНКО» возбудила административные дела по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). По результатам рассмотрения дел Главное управление строительства Тюменской области подвергло нарушителей штрафам на общую сумму 12 тысяч рублей.

Кроме того, выявлены и другие нарушения.

В соответствии с законодательством муниципальная котельная относится к опасным производственным объектам и подлежит регистрации в государственном реестре. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.

Прокуратурой установлено, что в реестре содержится недостоверная информация о технических устройствах, эксплуатируемых в котельной, поскольку она в 2012 и 2014 годах была существенно реконструирована.

В связи с этим прокуратура в отношении «СУЭНКО», а также заместителя директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» возбудила административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По результатам рассмотрения дел Северо-Уральское управление Ростехнадзора подвергло организацию штрафу в размере 200 тыс. рублей, а заместителя директора — штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений закона, сообщает ведомство.

#Новости#СУЭНКО#ЖКХ#Департамент городского хозяйства#Женя#Общество
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