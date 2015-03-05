Котельная на М.Захарова обогревала дома без разрешения

В связи с этим прокуратура города в отношении первого заместителя директора департамента, а также заместителя директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» — филиала публичного акционерного общества «СУЭНКО» и самого «СУЭНКО» возбудила административные дела по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). По результатам рассмотрения дел Главное управление строительства Тюменской области подвергло нарушителей штрафам на общую сумму 12 тысяч рублей.
Кроме того, выявлены и другие нарушения.
В соответствии с законодательством муниципальная котельная относится к опасным производственным объектам и подлежит регистрации в государственном реестре. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.
Прокуратурой установлено, что в реестре содержится недостоверная информация о технических устройствах, эксплуатируемых в котельной, поскольку она в 2012 и 2014 годах была существенно реконструирована.
В связи с этим прокуратура в отношении «СУЭНКО», а также заместителя директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» возбудила административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По результатам рассмотрения дел Северо-Уральское управление Ростехнадзора подвергло организацию штрафу в размере 200 тыс. рублей, а заместителя директора — штрафу в размере 20 тысяч рублей.
Прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений закона, сообщает ведомство.