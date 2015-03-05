К лету в Тюмени благоустроят дворы для инвалидов

К июлю 2015 года в Тюмени будут благоустроены 50 дворов, в которых проживают люди с ограниченными физическими возможностями. Работы по благоустройству территорий будут проведены во всех округах города.
Об этом на заседании круглого стола сообщили руководители управ Восточного, Центрального, Ленинского и Калининского АО администрации г. Тюмени.
Как отметил руководитель управы Восточного АО администрации г. Тюмени Владислав Черкашин, начиная с 2011 года на территории нашего города были отремонтированы 286 дворов. В 2011 году были проведены работы по устройству тротуаров во дворах, где проживают инвалиды, шириной 1,2 м. В 2012 году во дворах установили дорожные знаки для инвалидов, а в 2013 году — специальные парковки, которые занимают 10% от общего числа парковочных мест.
«Еще в декабре прошлого года мы разработали типовой паспорт по улучшению дворовых территорий. Парковки, которые сейчас имеют ширину 3,5 метра, будут расширены до 3,6 метров. К тому же, на парковочных местах для инвалидов будет обеспечен обзор безопасности 1,2 метра. Минимальная ширина тротуаров увеличится с 1,2 до 2 метров. На территории спортивных игровых площадок планируется установка ограничительных столбиков», — сказал Черкашин.
Кроме того, к лету 2015 года планируется установка в каждом дворе, где проживают инвалиды, скамеек, столов для игр и беседок, а также специальных малых игровых устройств для детей с ограниченными возможностями. Все мероприятия запланировано завершить к 26 июля.
Как сказал председатель тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко, главным принципом при благоустройстве дворовых территорий должна стать доступность всех вновь построенных объектов для людей с ограниченными возможностями.
«Нельзя благоустраивать дворы для инвалидов выборочно. Сегодня инвалида здесь нет, а завтра он появится. К тому же, свобода доступа к дворовым объектам важна не только для инвалидов, но и, например, для мам, которые гуляют с детьми в колясках. Я сам гуляю с коляской и замечаю — с одной стороны съезд с бордюра есть, с другой нет, и это очень неудобно. Поэтому я считаю, что все дворы нужно благоустраивать по этому принципу», — отметил Кравченко.
Что касается игровых сооружений для детей, на заседании было предложено благоустраивать все дворы минимальным набором «Играем вместе», который включит в себя сооружения в количестве четырех штук, а именно песочницу, две качели и еще один любой объект. Предполагается, что набор «Играем вместе» станет универсальным как для здоровых детей, так и для инвалидов.
Фото: http://www.xakac.info