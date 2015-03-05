К лету в Тюмени благоустроят дворы для инвалидов

«Нельзя благоустраивать дворы для инвалидов выборочно. Сегодня инвалида здесь нет, а завтра он появится. К тому же, свобода доступа к дворовым объектам важна не только для инвалидов, но и, например, для мам, которые гуляют с детьми в колясках. Я сам гуляю с коляской и замечаю — с одной стороны съезд с бордюра есть, с другой нет, и это очень неудобно. Поэтому я считаю, что все дворы нужно благоустраивать по этому принципу», — отметил Кравченко.