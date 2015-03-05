Дырка в детской горке заинтересовала прокуратуру

Прокуратура округа организовала проверку, в ходе которой опасная пластиковая труба с дырами была демонтирована, в связи с чем угрозу для детей уже не представляет. По информации Службы заказчика по благоустройству Калининского округа г. Тюмени в настоящее время определяются мероприятия по восстановлению горки.