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Дырка в детской горке заинтересовала прокуратуру

5 марта 2015, 10:47
Прокуратура провела проверку по факту вандализма детской горки в тюменском сквере.
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Тюмень

Поводом для проверки послужила статья в газете «Комсомольская правда». В ней говорилось, что «неизвестные вандалы проломили в нескольких местах пластиковую трубу. Ребятишки без опаски лезут на горку, рискуя выпасть с высоты около полутора метров или пораниться об острые края проломов в пластике».

Прокуратура округа организовала проверку, в ходе которой опасная пластиковая труба с дырами была демонтирована, в связи с чем угрозу для детей уже не представляет. По информации Службы заказчика по благоустройству Калининского округа г. Тюмени в настоящее время определяются мероприятия по восстановлению горки.

Ведется работа по установлению вандалов и привлечению их к ответственности. Об этом сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

Фото: газета «Комсомольская правда»

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