Дырка в детской горке заинтересовала прокуратуру

Поводом для проверки послужила статья в газете «Комсомольская правда». В ней говорилось, что «неизвестные вандалы проломили в нескольких местах пластиковую трубу. Ребятишки без опаски лезут на горку, рискуя выпасть с высоты около полутора метров или пораниться об острые края проломов в пластике».
Прокуратура округа организовала проверку, в ходе которой опасная пластиковая труба с дырами была демонтирована, в связи с чем угрозу для детей уже не представляет. По информации Службы заказчика по благоустройству Калининского округа г. Тюмени в настоящее время определяются мероприятия по восстановлению горки.
Ведется работа по установлению вандалов и привлечению их к ответственности. Об этом сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.
Фото: газета «Комсомольская правда»