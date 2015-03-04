В тюменских многоэтажках хотят запретить открывать бары

Исходя из своего депутатского опыта, заместитель председателя Тюменской городской Думы Николай Романов тоже подтвердил, что тюменцы все чаще жалуются на повышенный уровень шума, который производят предприятия расположенные вблизи жилых домов, или проведения досуга на первых этажах многоэтажек.
В 2014 году в Роспотребнадзор поступило более четырехсот подобных жалоб. Шумят просто бары, спортбары, ночные клубы, спортивные залы… Специалисты считают, что воздействие повышенных уровней шума на горожан, а привыкнуть к нему невозможно, способно вызывать даже психические заболевания. Это проблема не только медицинская, но и социально-экономическая. Так, чтобы закрыть предприятие, распространяющее шум, нужны весомые аргументы.
Ситуация требует вмешательства на федеральном уровне. Поэтому законотворцы Тюменской областной Думы в октябре 2014 года разработали и отправили обращение к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу внесения изменений в нормативно-правовые акты, обеспечивающие требования ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». По сути, документ предполагает запретить располагать «шумные» развлекательные учреждения на первом этаже многоквартирных домов еще на стадии проектирования, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.