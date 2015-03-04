В тюменских многоэтажках хотят запретить открывать бары

В 2014 году в Роспотребнадзор поступило более четырехсот подобных жалоб. Шумят просто бары, спортбары, ночные клубы, спортивные залы… Специалисты считают, что воздействие повышенных уровней шума на горожан, а привыкнуть к нему невозможно, способно вызывать даже психические заболевания. Это проблема не только медицинская, но и социально-экономическая. Так, чтобы закрыть предприятие, распространяющее шум, нужны весомые аргументы.