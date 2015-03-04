В области зафиксирован свиной грипп

Как сообщает Роспотребнадзор, в основном среди вирусов доминирует грипп А-Н3N2 — 87% от гриппозных вирусов и 44% от всех респираторных вирусов. За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 13679 случаев заболеваний ОРВИ (за предыдущую — 19810), из них 6 гриппа.
Благодаря введению ограничительных и карантинных мероприятий заболеваемость совокупного населения области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 31%. Снижение заболеваемости зарегистрировано по всем возрастным категориям.
Заболеваемость ниже уровня порогового значения на 12%, Превышение порога в 7 административных территориях от 3% до 140% (за предыдущую неделю — в 18).
В Тюмени заболеваемость школьников снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 28%, среди детей 7–14 лет снижение заболеваемости — на 42,5%.
В области продолжаются ограничительные и карантинные мероприятия в учреждениях здравоохранения, образования, сферы обслуживания, торговли (масочный режим, ужесточение дезрежима, недопущение больных детей и сотрудников в организованные коллективы, ограничение массовых мероприятий в закрытых помещениях, ограничение посещения родственников в медицинских стационарах). Со 2 марта карантин в школах Тюмени и Тюменского района окончен. В области закрыто 40 школ полностью, 18 классов в 7-ми школах, 3 детских сада.
В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: — избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; — сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; — при планировании посещения общественных мест взять с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование.
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