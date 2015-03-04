В области зафиксирован свиной грипп

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: — избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; — сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; — при планировании посещения общественных мест взять с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование.