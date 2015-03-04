«Тюменский бройлер» создает новые рабочие места

«Сегодня на птицефабрике работает полторы тысячи человек, кто-то из сотрудников уходит на пенсию, к нам приходят и молодые специалисты — лучшие студенты, по нашему мнению. У нас проходят практику студенты из пяти вузов и шести ссузов не только Тюмени и Тюменского района, но и других городов: Челябинска, Омска, Екатеринбурга. Мы принимаем на практику более сорока человек в год», — рассказала директор ОАО «Тюменский бройлер» Оксана Величко.