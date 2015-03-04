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«Тюменский бройлер» создает новые рабочие места

4 марта 2015, 10:03
Уже доброй традицией в Тюменском районе стала практика работы крупнейших предприятий в тандеме с учебными заведениями. Очередная группа студентов посетила птицефабрику «Тюменский бройлер».
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Тюмень

На сегодняшний день здесь выпускается около 29 тысяч тонн продукции в год. Была проведена огромная селекционная работа по выводу тюменской бройлерной породы кур. Современное сельскохозяйственное предприятие с замкнутым технологическим циклом и высокими объемами производства постоянно увеличивает ассортимент выпускаемой продукции и ведет научную деятельность в области птицеводства.

Также в планах «Тюменского бройлера» — модернизация производства и строительство нового репродуктора в селе Борки. Все это означает, что на предприятии появятся новые рабочие места.

«Сегодня на птицефабрике работает полторы тысячи человек, кто-то из сотрудников уходит на пенсию, к нам приходят и молодые специалисты — лучшие студенты, по нашему мнению. У нас проходят практику студенты из пяти вузов и шести ссузов не только Тюмени и Тюменского района, но и других городов: Челябинска, Омска, Екатеринбурга. Мы принимаем на практику более сорока человек в год», — рассказала директор ОАО «Тюменский бройлер» Оксана Величко.

На предприятии уверены, что экскурсии по птицефабрике студентам не просто интересны, они необходимы. Возможность увидеть работу огромного производства изнутри — это шанс окончательно определиться с будущей профессией.

Также в рамках взаимодействия с учебными заведениями «Тюменский бройлер» тесно сотрудничает с Тюменским госуниверситетом. В ближайшее время птицефабрика планирует проводить испытания кормовой добавки, которая была разработана на кафедре биологии Тюменского госуниверситета, сообщают в управлении информационной политики администрации Тюменского района.

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