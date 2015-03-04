Сигареты хотят вернуть в печатные киоски

«На продажи сигарет может приходиться всего лишь около 10% оборота киоска, но зато они повысят продажи самих газет за счет нового потока покупателей, объясняют распространители прессы. Теперь инициативу предстоит согласовать с Минпромторгом», — пишет <газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы министерства Алексея Волина.
Предложение разрешить газетным киоскам торговать сигаретами было высказано на экспертном совете региональной прессы при Минкомсвязи в конце февраля. Для ее реализации потребуется внести изменения в правила нестационарной торговли, и Минкомсвязь направит соответствующие предложения Минпромторгу. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, запрет на продажу сигарет в киосках вступил в силу с 1 июня 2014 года. «Разрешение продавать сигареты в газетных киосках позволит увеличить доходность, продажи газет и налоговые поступления», — считает председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин. По его оценке, налоговые сборы от рекламы и реализации сигарет могут составить 5–7 миллиардов рублей в год.
Опрошенные «Коммерсантом» табачные компании воздержались от официальных комментариев. Представитель одной из компаний сообщил, что пока скептически оценивает перспективу возврата сигарет в газетные киоски, поскольку после введения антитабачного закона уже произошло перераспределение потоков покупателей из киосков в магазины.
Фото: fedpost.ru