Сигареты хотят вернуть в печатные киоски

Напомним, запрет на продажу сигарет в киосках вступил в силу с 1 июня 2014 года. «Разрешение продавать сигареты в газетных киосках позволит увеличить доходность, продажи газет и налоговые поступления», — считает председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин. По его оценке, налоговые сборы от рекламы и реализации сигарет могут составить 5–7 миллиардов рублей в год.