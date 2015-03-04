nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сигареты хотят вернуть в печатные киоски

4 марта 2015, 14:01
Минкомсвязь согласна разрешить газетным киоскам продажу табачной продукции, чтобы повысить их рентабельность в условиях кризиса.
Сюжет
Тюмень

«На продажи сигарет может приходиться всего лишь около 10% оборота киоска, но зато они повысят продажи самих газет за счет нового потока покупателей, объясняют распространители прессы. Теперь инициативу предстоит согласовать с Минпромторгом», — пишет <газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы министерства Алексея Волина.

Предложение разрешить газетным киоскам торговать сигаретами было высказано на экспертном совете региональной прессы при Минкомсвязи в конце февраля. Для ее реализации потребуется внести изменения в правила нестационарной торговли, и Минкомсвязь направит соответствующие предложения Минпромторгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, запрет на продажу сигарет в киосках вступил в силу с 1 июня 2014 года. «Разрешение продавать сигареты в газетных киосках позволит увеличить доходность, продажи газет и налоговые поступления», — считает председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин. По его оценке, налоговые сборы от рекламы и реализации сигарет могут составить 5–7 миллиардов рублей в год.

Опрошенные «Коммерсантом» табачные компании воздержались от официальных комментариев. Представитель одной из компаний сообщил, что пока скептически оценивает перспективу возврата сигарет в газетные киоски, поскольку после введения антитабачного закона уже произошло перераспределение потоков покупателей из киосков в магазины.

Фото: fedpost.ru

#Новости#Сигареты#Антитабачный закон#Киоск#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25