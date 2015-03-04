Счетная палата выявила риски снижения бесплатной медпомощи

Согласно законодательству об обязательном медицинском страховании, на 1 января 2015 года должны были быть приняты семь нормативных актов правительства и два приказа Минздрава России, определяющие порядок распределения средств на медицину. Однако по состоянию на 27 февраля было принято только три постановления правительства и один приказ Минздрава.