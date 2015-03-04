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Счетная палата выявила риски снижения бесплатной медпомощи

4 марта 2015, 11:50
Счетная палата выявила риски снижения объема бесплатной медицинской помощи населению. Об этом говорится в сообщении контрольного органа. Аудитор Александр Филипенко сообщил, что в результате отсутствия сроков распределения бюджетных средств до главных распорядителей, в 2015 году помощь будет оказана меньшему числу больных.
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Тюмень

По данным Минфина, на 13 февраля внесены изменения в сводную бюджетную роспись и доведены средства только до четырех из девяти главных распорядителей бюджетных средств. В частности, деньги получили Минздрав, Минтруд, Федеральное медико-биологическое агентство и Минобрнауки.

До остальных организаций: Минобороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федерального агентства научных организаций, Управления делами Президента РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, деньги на высокотехнологичную медицинскую помощь не дошли.

В постановлении правительства, устанавливающем правила финансового обеспечения в 2015 году, не предусмотрена возможность перераспределения объемов медпомощи между медицинскими организациями разных ведомств в случае невыполнения одними из них государственного задания. Это может привести, указывает Счетная палата, к росту сроков ожидания медпомощи и снижению ее доступности.

В результате ненадлежащей работы Минздрава ряд регионов, чтобы обеспечить деятельность медучреждений, начали расходовать средства бюджетных субвенций, не заключив соглашения с Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Другие регионы, наоборот, руководствуясь отсутствием нормативных документов, не расходовали средства. Тем самым возник риск прекращения финансирования медпомощи.

Сложившаяся ситуация, по мнению аудитора, может привести к снижению зарплат медперсонала и задержке их выплат. Также возможен рост кредиторской задолженности медучреждений, в первую очередь, по оплате коммунальных и прочих услуг, что в свою очередь может сказаться на доступности и качестве медпомощи.

Согласно законодательству об обязательном медицинском страховании, на 1 января 2015 года должны были быть приняты семь нормативных актов правительства и два приказа Минздрава России, определяющие порядок распределения средств на медицину. Однако по состоянию на 27 февраля было принято только три постановления правительства и один приказ Минздрава.

Фото: sch549.ru

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