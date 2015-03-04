«Не перевелись ещё в Тюмени КВНщики…»

Городская лига радует тюменских зрителей на протяжении долгих лет. Но этот год особенный, потому что игра прошла в новом статусе — официальной региональной лиги Международного Союза КВН.
Из одиннадцати команд, подавших заявки, было отобрано только пять: сборная Тюменского государственного университета, женская сборная ТюмГУ"Ассорти», «Сборная двух корпусов» Тюменского государственного нефтегазового университета, «Русь» Тюменского государственного аграрного университета Северного Зауралья, «Рассказать друзьям» Физико-технического института ТюмГУ.
Команды проходили три традиционных этапа: «Приветствие», «Биатлон», «Конкурс одного номера».
Оценивали студенческие команды Аркадий Шестаков (редактор Лиги, актёр и автор команды «Кефир» Высшей лиги МС КВН), Лариса Антропова (директор Региональной лиги МС КВН «Тюмень»), Татьяна Ухман (ведущий специалист департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени), Вадим Зимаков (актёр и автор команд КВН «Нефтегаз», «Илюша», «Ровесники» Высшей и Премьер-лиги МС КВН), Руслан Сатдиков (актёр и автор команды КВН «Пять озёр», автор команды КВН «Союз»).
Уже после приветствии выделился явный лидер — команда «Сборная двух корпусов», которая набрала средний балл 4,8.
В конкурсе «Биатлон» команды зачитывали по две шутки, в конце каждого круга выбывала одна команда. Здесь жюри оценивало по-настоящему смешные шутки. Лидерами стали команды «Рассказать друзьям» и «Сборная ТюмГУ», сыгравшие по два штрафных круга. Определить одного победителя жюри так и не сумело — обе команды набрали по 0,9 балла.
В «Конкурсе одного номера» женская сборная ТюмГУ «Ассорти» просто взорвала зал своим оригинальным способом заучить дорожные знаки, получила судьбоносные 4,2 балла и стала победителем финала Региональной лиги Международного союза КВН «Тюмень». Перед торжественным объявлением результатов каждый член жюри поздравил ребят с отличной игрой. Директор региональной лиги КВН Лариса Антропова и похвалила, и пожурила команды:
«Дорогие ребята, спасибо, что приняли участие в этой игре. Конечно, не все шутки были одинаково полезны и смешны. Но все вы — герои сегодняшнего дня, вы самые лучшие! Также надо отдать должное замечательным зрителям. Без их поддержки добиться успеха невозможно».
Диплом за лучшую шутку и призы от спонсоров получила «Сборная двух корпусов» за шутку про цвета их костюмов.
Дипломы и подарки за лучшую актерскую работу по праву достались Антоше Димитриеву из команды «Рассказать друзьям», показавшему мастерство пикапа от физиков и Соне Федоровой из команды «Ассорти». Третье место заняла «Сборная ТюмГУ» и «Рассказать друзьям», второе — «Сборная двух корпусов», Почетный кубок и диплом победителя завоевала женская сборная ТюмГУ «Ассорти». Ребята играют всего лишь полгода, но уже имеют победные звания.
«Игра просто бомба, пушка, взрыв! Очень приятно, что нам снова подарили „лучшую женскую роль“, тем более на первой в истории Тюмени игре Региональной лиги такого масштаба. Очень надеемся, что к нам на полуфинал приедут интересные команды, например, из Тобольска, Шадринска. Мы хотим побороться за главный приз!» — поделились сразу после игры победители.
На игре также присутствовали чемпионы прошлого сезона городской Лиги команда КВН ТВВИКУ «Мирное время». Вернувшись из Москвы с Кубка министра обороны Российской Федерации накануне ночью, команда, к сожалению, не успела принять участие в игре. Зато все присутствующие увидели запись фрагмента награждения и как участник команды курсант Руслан Кандаев лично из рук Сергея Шойгу получил в подарок его личную фуражку. КВН продолжается! Все желающие смогут оценить мастерство школьных команд 9 марта в 15:00 в концертном зале кинотеатра «Космос». Руководители команд — лучшие квнщики Тюмени.
Региональная лига Международного Союза КВН «Тюмень» создана на базе Тюменской городской Лиги с четвертьвековой историей. Движение КВН учащейся молодежи развивается при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени в детско-юношеском центре «Авангард».