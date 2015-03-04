«Не перевелись ещё в Тюмени КВНщики…»

«Игра просто бомба, пушка, взрыв! Очень приятно, что нам снова подарили „лучшую женскую роль“, тем более на первой в истории Тюмени игре Региональной лиги такого масштаба. Очень надеемся, что к нам на полуфинал приедут интересные команды, например, из Тобольска, Шадринска. Мы хотим побороться за главный приз!» — поделились сразу после игры победители.