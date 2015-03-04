На 20 социально значимых товаров заморозили цены

Ранее эту инициативу одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«Фиксируя цены, торговые сети не будут допускать повышения розничной стоимости, но будут снижать цены в случае снижения закупочной стоимости», — говорится в релизе.
Каждый ритейлер при этом будет самостоятельно определять список товаров в потребительской корзине замороженных цен, приняв за основу перечень социально значимых товаров, утвержденный постановлением правительства. В него, напомним, входят молоко, хлеб, мука, подсолнечное и сливочное масло, чай, яйца и другие продукты питания.
Между тем законодатели предлагают ввести механизм государственного контроля за уровнем цен и установить ограничения размеров оптовых и розничных надбавок. За нарушение предусмотрен штраф в размере не менее одного миллиона рублей.
Фото: parceenit.clan.su