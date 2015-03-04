На 20 социально значимых товаров заморозили цены

Каждый ритейлер при этом будет самостоятельно определять список товаров в потребительской корзине замороженных цен, приняв за основу перечень социально значимых товаров, утвержденный постановлением правительства. В него, напомним, входят молоко, хлеб, мука, подсолнечное и сливочное масло, чай, яйца и другие продукты питания.