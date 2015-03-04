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На 20 социально значимых товаров заморозили цены

4 марта 2015, 13:38
Крупнейшие отечественные торговые сети заморозили цены на 20 социально значимых товаров первой необходимости сроком на два месяца. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания антикризисной комиссии под председательством Игоря Шувалова, первого вице-премьера РФ.
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Тюмень

Ранее эту инициативу одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Фиксируя цены, торговые сети не будут допускать повышения розничной стоимости, но будут снижать цены в случае снижения закупочной стоимости», — говорится в релизе.

Каждый ритейлер при этом будет самостоятельно определять список товаров в потребительской корзине замороженных цен, приняв за основу перечень социально значимых товаров, утвержденный постановлением правительства. В него, напомним, входят молоко, хлеб, мука, подсолнечное и сливочное масло, чай, яйца и другие продукты питания.

Между тем законодатели предлагают ввести механизм государственного контроля за уровнем цен и установить ограничения размеров оптовых и розничных надбавок. За нарушение предусмотрен штраф в размере не менее одного миллиона рублей.

Фото: parceenit.clan.su

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