Маткапитал предлагают направлять на оплату частных детсадов

Депутаты полагают, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет изменений финансовых обязательств государства. В заключении правительства указывается, что кабинет министров не поддерживает данный законопроект, поскольку «вопросы направления указанных средств на оплату иных платных образовательных услуг относятся к полномочиям правительства». Об этом пишет РБК.