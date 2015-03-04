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Маткапитал предлагают направлять на оплату частных детсадов

4 марта 2015, 15:01
В Государственную думу внесен законопроект с поправками в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающими возможность направления материнского капитала на оплату частных детских садов.
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Тюмень

Авторами законопроекта стали Рима Баталова («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Вера Ганзя (КПРФ), Елена Драпеко («Справедливая Россия»), Александр Кравец (КПРФ). Они отмечают в пояснительной записке, что в настоящее время наблюдается недостаток мест в государственных и муниципальных организациях дошкольного образования, что вынуждает родителей обращаться в частные детские сады.

Депутаты полагают, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет изменений финансовых обязательств государства. В заключении правительства указывается, что кабинет министров не поддерживает данный законопроект, поскольку «вопросы направления указанных средств на оплату иных платных образовательных услуг относятся к полномочиям правительства». Об этом пишет РБК.

Фото: ohu.ru

#Новости#Госдума РФ#Материнский капитал#Тюмень#Детсады#Саша#Общество
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