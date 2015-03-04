Маткапитал предлагают направлять на оплату частных детсадов

Авторами законопроекта стали Рима Баталова («Единая Россия»), Олег Смолин (КПРФ), Вера Ганзя (КПРФ), Елена Драпеко («Справедливая Россия»), Александр Кравец (КПРФ). Они отмечают в пояснительной записке, что в настоящее время наблюдается недостаток мест в государственных и муниципальных организациях дошкольного образования, что вынуждает родителей обращаться в частные детские сады.
Депутаты полагают, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет изменений финансовых обязательств государства. В заключении правительства указывается, что кабинет министров не поддерживает данный законопроект, поскольку «вопросы направления указанных средств на оплату иных платных образовательных услуг относятся к полномочиям правительства». Об этом пишет РБК.
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