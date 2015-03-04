Астахов предложил ввести пожизненный надзор за педофилами

«Я считаю, что не нужно никаких особых затрат для того, чтобы заставить отбывших наказание педофилов приходить и в течение всей жизни отмечаться», — сказал он. По словам омбудсмена, один тот факт, что за ним присматривает полиция, заставит педофила задуматься, стоит ли снова вставать на преступный путь.