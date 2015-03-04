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Астахов предложил ввести пожизненный надзор за педофилами

4 марта 2015, 11:11
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов предложил ввести обязательный пожизненный административный надзор за вышедшими из тюрьмы педофилами. Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину, пишет газета «Известия».

Кроме того, Астахов попросил исключить возможность условно-досрочного освобождения таких преступников, а для тех, кто совершил преступления сексуального характера в отношении детей младше 14 лет, отменить сроки давности.

Астахов, в частности, ссылается на рост количества показателей, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно представленным данным, в 2014 году число детей, признанных потерпевшими, выросло на 35,6 процента.

В частности, пострадавших из-за понуждения к действиям сексуального характера стало больше на 162,5 процента, половых сношений и других действий сексуального характера — на 121 процент, изнасилований — на 28,3 процента, насильственных действий сексуального характера — на 24,4 процента, развратных действий — на 15,6 процента. Вышедшие из тюрьмы педофилы, как отмечает Астахов, становятся рецидивистами в 98 процентах случаев.

Согласно действующему законодательству, сроки административного надзора за лицами, отбывшими наказание, не могут превышать сроки, установленные законом для погашения судимости. По мнению Астахова, столь короткие сроки контроля для большинства педофилов недопустимы.

«Я считаю, что не нужно никаких особых затрат для того, чтобы заставить отбывших наказание педофилов приходить и в течение всей жизни отмечаться», — сказал он. По словам омбудсмена, один тот факт, что за ним присматривает полиция, заставит педофила задуматься, стоит ли снова вставать на преступный путь.

#Новости#Павел Астахов#Педофилия#Таня#Общество
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