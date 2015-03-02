Воспитанники «Тюмень-дзюдо» завоевали 17 медалей на первенстве УрФО

Семнадцать тюменских дзюдоистов получили право выступать на ближайших всероссийских соревнованиях, заняв призовые места в ходе первенства Уральского федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования состоялись в минувшие выходные в Центре спортивной подготовки «Тюмень-дзюдо» по ул. В. Гнаровской.