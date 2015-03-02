Воспитанники «Тюмень-дзюдо» завоевали 17 медалей на первенстве УрФО

Среди представителей Тюменской области четыре золотых медалиста: Арби Хамхоев завоевал первое место в категории до 73 килограммов, Никита Дибрин стал победителем среди тяжеловесов (св. 100 кг.). Золотые медали также у Айгуль Таштимировой и Яны Крюковой, сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо».
Кроме того, на счету тюменцев шесть серебряных медалей. Их обладателями стали Мирзоюсуф Гафуров (в/к до 66 кг), Иван Мариненков (в/к до 81 кг), Рустам Амирметов (в/к до 90 кг), Ахмед Магомедов (в/к св. 100 кг), Надежда Ценалис (в/к до 78 кг) и Анастасия Кравцова (в/к св. 78 кг).
Бронзовые медали в активе Павла Шаламова (в/к до 90 кг), Вагифа Алиева (в/к до 100 кг), Петра Некрасова (в/к св. 100 кг), Ивана Сундукова (в/к св. 100 кг), Елены Буториной (в/к до 48 кг), Алины Черноскуловой (в/к 63 кг) и Валерии Бусыгиной (в/к до 78 кг).