В 2015 году в Тюменской области появятся два санатория

Завершается реконструкция зданий бывшего санатория-профилактория, начатая в 2007 году. На 9 тысячах кв. метров расположились лечебный и пять спальных корпусов, клуб-столовая и приемное отделение. В каждом корпусе три категории номеров со всеми удобствами: стандартные номера, люкс, номер для лиц с ограниченными возможностями.
Главный лечащий фактор, который будут задействовать в оздоровлении гостей санатория, — термальная высокоминерализованная вода из скважины на территории комплекса. Она отличается высоким содержанием бора, йода, брома, хлорида натрия. Уникальные свойства этой воды позволяют эффективно использовать её при болезнях системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, болезни периферических артерий и вен, ревматические пороки сердца) а также при лечении заболеваний нервной, костно-мышечной, эндокринной системы, органов пищеварения и ряда других.
Кроме водолечения в санатории будет организовано грязелечение, теплолечение, аппаратная физиотерапия, процедуры релаксации и красоты, различные виды массажа, лечебная физкультура и другие виды оздоровления.
Как сообщил региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, до конца 2015 года в Тюменской области вступит в строй и второй санаторий — «Светлый», расположенный в городе декабристов Ялуторовске, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области
Фото: altai-west.ru