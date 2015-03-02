В 2015 году в Тюменской области появятся два санатория

Главный лечащий фактор, который будут задействовать в оздоровлении гостей санатория, — термальная высокоминерализованная вода из скважины на территории комплекса. Она отличается высоким содержанием бора, йода, брома, хлорида натрия. Уникальные свойства этой воды позволяют эффективно использовать её при болезнях системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, болезни периферических артерий и вен, ревматические пороки сердца) а также при лечении заболеваний нервной, костно-мышечной, эндокринной системы, органов пищеварения и ряда других.