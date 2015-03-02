С полигона вблизи «Рощино» вывезут мусор, чтобы не привлекал птиц

Напомним, что у одной из авиакомпаний были претензии к орнитологическому обеспечению полетов в «Рощино». В частности, указывалось на отсутствие аэропорту эффективных средств отпугивания хищных птиц. Это уже дважды приводило к авиаинцидентам: в октябре самолет «Ямала» столкнулся со стаей птиц во время взлета, а пару лет назад птица попала в двигатель «Боинга».