С полигона вблизи «Рощино» вывезут мусор, чтобы не привлекал птиц

По требованию транспортной прокуратуры с полигона ТБО «Московский» должны быть вывезены скопления твердых бытовых отходов: мусор привлекает птиц, и это создает реальную угрозу безопасности самолетов в находящемся неподалеку аэропорту «Рощино».
Нарушения в части орнитологического обеспечения полетов в тюменском аэропорту «Рощино» были выявлены сотрудниками транспортной прокуратуры во время проведения проверки.
«Согласно требованиям Федеральных правил использования воздушного пространства РФ, запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов и размещения отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. В ходе проверки приаэродромной территории аэропорта „Рощино“ установлено, что на расстоянии 11,1 км от контрольной точки аэропорта, вблизи поселка Посохово Тюменского района, находится полигон твердых бытовых отходов „Московский“. Нахождение полигона ТБО вблизи аэропорта создает реальную угрозу безопасности движения воздушных судов, поскольку способствует скоплению птиц и увеличивает вероятность их попадания в двигатели воздушных судов», — сообщает пресс-служба Тюменской транспортной прокуратуры.
Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на департамент лесного комплекса Тюменской области обязанности в конкретные сроки обеспечить вывоз скопления бытовых отходов с территории полигона «Московский». Решением Тюменского районного суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены.
Напомним, что у одной из авиакомпаний были претензии к орнитологическому обеспечению полетов в «Рощино». В частности, указывалось на отсутствие аэропорту эффективных средств отпугивания хищных птиц. Это уже дважды приводило к авиаинцидентам: в октябре самолет «Ямала» столкнулся со стаей птиц во время взлета, а пару лет назад птица попала в двигатель «Боинга».