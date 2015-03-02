«Рубин» вырвал победу у «Рязани» в овертайме

Второй период прошел в жестком противостоянии — обе команды набрали по шесть минут штрафа, успев отыграть в формате «пять на три». Правда, извлечь пользу из большинства сумели только «рубиновцы». На 29-й минуте Максим Юшков поразил открытый угол ворот «Рязани». Ему ассистировали Андрей Чибисов и Владимир Гусев. Далее развить успех тюменцы не смогли, а под конец тайма сами были вынуждены обороняться втроем. Сначала с площадки был удален Гусев, а затем защитник Максим Рогов. Тем не менее хозяева проявили стойкость и до конца периода сохранили гандикап в два очка. Особо отличился в противостоянии с рязанцами голкипер Денис Франскевич, который несколько раз спасал ворота.