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«Рубин» вырвал победу у «Рязани» в овертайме

2 марта 2015, 09:40
«Рубин» обыграл ХК «Рязань» в третьем матче серии 1/8 финала Высшей хоккейной лиги. Ответный визит рязанской команды на площадку сибиряков завершился со счетом 3:2 в добавленное время.

Счет в матче был открыт хозяевами на 18-й минуте после успешной контратаки в исполнении Сергея Розина, Кирилла Адамчука и Марата Фахрутдинова, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Розин перевел шайбу в центр площадки на Адамчука, а затем защитник команды бросил на правый фланг Фахрутдинову, который и стал автором первого гола.

Второй период прошел в жестком противостоянии — обе команды набрали по шесть минут штрафа, успев отыграть в формате «пять на три». Правда, извлечь пользу из большинства сумели только «рубиновцы». На 29-й минуте Максим Юшков поразил открытый угол ворот «Рязани». Ему ассистировали Андрей Чибисов и Владимир Гусев. Далее развить успех тюменцы не смогли, а под конец тайма сами были вынуждены обороняться втроем. Сначала с площадки был удален Гусев, а затем защитник Максим Рогов. Тем не менее хозяева проявили стойкость и до конца периода сохранили гандикап в два очка. Особо отличился в противостоянии с рязанцами голкипер Денис Франскевич, который несколько раз спасал ворота.

В следующем периоде «рубиновцы» пошли вперед и в целом контролировали ход матча, однако, в какой-то момент зевнули на «пятачке» защитника «Рязани» Яна Красовского, который и переправил шайбу в ворота. Воодушевившись успехом, гости усилили натиск. Тюменцы ответили рядом острых контратак, которые вполне могли завершиться еще тремя-четырьмя шайбами. Однако в ход поединка вмешалась вторая шайба в их ворота. На 59-й минуте снаряд после серии рикошетов заскочил в ворота Франскевича — 2:2.

Овертайм превратился в «короткометражный триллер». На второй минуте рязанцы получили большинство. Сибиряки выстояли, а вскоре снова остались вчетвером за выброс шайбы с пределов площадки. И на этот раз гости не добились успеха, а за четыре секунды до выхода полевого игрока «Рубина» на лед, на скамейку штрафников отправился уже хоккеист «Рязани». Хозяева вцепились в этот шанс зубами и добились победы, когда с «пятачка» по воротам пробил Кирилл Путилов. Ему ассистировали Константин Богдановский и Кирилл Лебедев.

Таким образом, «Рубин» лидирует в серии, выиграв три матча из трех. Четвертая игра серии на льду тюменского Дворца спорта состоится уже сегодня, 2 марта.

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