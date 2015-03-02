Под Тюменью строят уникальную теплицу по корейской технологии

Кроме, собственно, теплицы размером 24 на 48 метров здесь возводится еще и оранжерея в виде второго тепличного этажа над торговым центром.
Как рассказала владелица хозяйства «Плодовое» Светлана Гаврилова, строение будет выполнено по совершенно новой для России технологии. «С ней еще никто не сталкивался. Она должна быть очень экономичной. По стоимости она практически наполовину отличается от стоимости европейских теплиц», — отметила Гаврилова.
Известно, что достаточно большая теплица обойдется без центральных опор. Энергосбережение будет обеспечено за счет пленки, срок службы которой — 15 лет. Через нее поступает достаточное количество света и тепла, которое аккумулируется в металлических экранах, установленных по всей территории теплицы. Еще один тепло- и энергосберегающий элемент — покрывало, состоящее из нескольких слоев. Оно закрывает теплицу с помощью пульта управления, сообщает информационное агентство «Покупаем Тюменское 2.0» .