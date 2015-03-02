Под Тюменью строят уникальную теплицу по корейской технологии

Известно, что достаточно большая теплица обойдется без центральных опор. Энергосбережение будет обеспечено за счет пленки, срок службы которой — 15 лет. Через нее поступает достаточное количество света и тепла, которое аккумулируется в металлических экранах, установленных по всей территории теплицы. Еще один тепло- и энергосберегающий элемент — покрывало, состоящее из нескольких слоев. Оно закрывает теплицу с помощью пульта управления, сообщает информационное агентство «Покупаем Тюменское 2.0» .