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Парикмахерская «Идеал» работала с нарушениями

2 марта 2015, 12:37
В парикмахерской «Идеал» на Севастопольской, 25 в Тюмени выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима работы, а также тот факт, что владелец предприятия не зарегистрирован в качестве индивидуального предприятия.

Проверка областного управления Роспотребнадзора началась с обращения гражданки на нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических требований в парикмахерской «Идеал».

Помимо нарушения организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима работы, было выявлено, что платные услуги в этой парикмахерской оказываются физическим лицом, которое не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

По информации управления, в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ. А также возбуждено дело об административном правонарушении и материалы направлены в Управление МВД по г. Тюмени для принятия решения.

Во избежание фактов причинения вреда здоровью и имуществу потребителей Управление рекомендует до получения услуг уточнять информацию о лице, оказывающем услуги, а также удостовериться в выполнении им требований, обеспечивающих безопасность при оказании услуг, в частности:

— перед работой с каждым новым потребителем исполнитель услуги обязан вымыть руки с мылом;

— обслуживание должно производиться продезинфицированным инструментом;

— для обслуживания каждого потребителя должны использоваться чистые белье и салфетки;

— при химической завивке и окраске волос исполнитель, оказывающий услугу, обязан сделать потребителю биологическую пробу на чувствительность.

#Новости#Нарушение прав потребителей#Роспотребнадзор#Индивидуальные предприниматели#Женя#Общество
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