Парикмахерская «Идеал» работала с нарушениями

Проверка областного управления Роспотребнадзора началась с обращения гражданки на нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических требований в парикмахерской «Идеал».
Помимо нарушения организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима работы, было выявлено, что платные услуги в этой парикмахерской оказываются физическим лицом, которое не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.
По информации управления, в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ. А также возбуждено дело об административном правонарушении и материалы направлены в Управление МВД по г. Тюмени для принятия решения.
Во избежание фактов причинения вреда здоровью и имуществу потребителей Управление рекомендует до получения услуг уточнять информацию о лице, оказывающем услуги, а также удостовериться в выполнении им требований, обеспечивающих безопасность при оказании услуг, в частности:
— перед работой с каждым новым потребителем исполнитель услуги обязан вымыть руки с мылом;
— обслуживание должно производиться продезинфицированным инструментом;
— для обслуживания каждого потребителя должны использоваться чистые белье и салфетки;
— при химической завивке и окраске волос исполнитель, оказывающий услугу, обязан сделать потребителю биологическую пробу на чувствительность.