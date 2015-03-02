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Эксперты предрекли рост расходов на еду на 15 процентов

2 марта 2015, 11:00
Инфляция и сокращение доходов россиян приведут к тому, что к концу 2015 года расходы на покупку питания достигнут 50–55 процентов всех трат российских домохозяйств.
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Тюмень

Осенью 2014 года россияне тратили на еду 36 процентов семейного бюджета, однако к концу года, как отмечается в продовольственном обзоре, расходы начали расти и достигли 40 процентов. В феврале 2015 года, по мнению аналитиков, инфляция в РФ достигла своего пика (21,8–22 процента в годовом выражении).Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Ведомости».

Во втором квартале, по прогнозу, ситуация стабилизируется и продовольственный спад затормозит инфляцию, которая по итогам года составит 9,6 процента. Несмотря на это, доля продовольствия в потребительских расхода россиян вырастет с учетом снижения их реальных доходов к концу года на 6,8 процента, полагают в «ВТБ капитал».

Такая ситуация вынуждает россиян сокращать расходы, отмечают аналитики. Согласно данным Росстата, в январе 2015 года впервые с 2009 года оборот розничной торговли сократился в годовом выражении на 4,4 процента. Согласно прогнозу, в 2015 году российские семьи приобретут на 8,5 процента меньше товаров.

Под сокращение попадут все не первоочередные товары. В частности, продажи одежды, обуви и аксессуаров могут сократиться на 25–30 процентов, а продажи новых легковых автомобилей — на 35 процентов.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, по итогам года инфляция в России составит 12 процентов. Как отметил глава ведомства Алексей Улюкаев, пик роста цен в этом году придется на март, когда стоимость потребительских товаров вырастет в среднем на 17–17,5 процента.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в феврале, показал, что почти четверти россиян (23 процентам) с начала года пришлось отказаться от покупки некоторых товаров. Еще 20 процентов были вынуждены перейти на более дешевые продукты.

Фото: advokat001.hiblogger.net

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