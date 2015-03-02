Эксперты предрекли рост расходов на еду на 15 процентов

Осенью 2014 года россияне тратили на еду 36 процентов семейного бюджета, однако к концу года, как отмечается в продовольственном обзоре, расходы начали расти и достигли 40 процентов. В феврале 2015 года, по мнению аналитиков, инфляция в РФ достигла своего пика (21,8–22 процента в годовом выражении).Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Ведомости».