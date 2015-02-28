Тюменский регион в тройке лидеров по количеству заявлений на УЭК

Несмотря на перенос массовой выдачи УЭК до 2017 года и видимое затишье, проект продолжает свое совершенствование и масштабирование. В связи с тем, что средства на выпуск карт поступают из регионального бюджета, развитие в регионах происходит неравномерно, однако в Тюменской области на данный момент ситуация положительная.