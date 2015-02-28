Тюменский регион в тройке лидеров по количеству заявлений на УЭК

В феврале 2015 года регион в тройке лидеров после Тульской области и Чувашской республики. Принято более 14 тысяч заявлений, выдано 8700 карт, запущены в работу новые пункты на базе многофункциональных центров по адресам: с. Омутинское, ул. Терешковой, д.7 и г. Тобольск, 8 мкр., д.32. Продолжает работу мобильный пункт приема заявлений. Заявку можно оставить по номеру 8-800-100-12-90.
На федеральном уровне основным пунктом инвестиционной программы ОАО «УЭК» является создание в регионах Единых центров, обеспечивающих реализацию и комплексное обслуживание процессов для выпуска УЭК и предоставления гражданам сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. С помощью технологий УЭК создается инновационная система по организации сбора и обработки платежей по жилищно-коммунальным и транспортным услугам.
О новых направлениях развития можно узнать на новом разделе о проектах ОАО «УЭК» на площадке CNews.ru.
Стать испытателем УЭК можно здесь www.experience.uecard.ru
Более подробно о получении использовании УЭК в Тюменской области можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.