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Тюменский регион в тройке лидеров по количеству заявлений на УЭК

28 февраля 2015, 13:21
Несмотря на перенос массовой выдачи УЭК до 2017 года и видимое затишье, проект продолжает свое совершенствование и масштабирование. В связи с тем, что средства на выпуск карт поступают из регионального бюджета, развитие в регионах происходит неравномерно, однако в Тюменской области на данный момент ситуация положительная.

В феврале 2015 года регион в тройке лидеров после Тульской области и Чувашской республики. Принято более 14 тысяч заявлений, выдано 8700 карт, запущены в работу новые пункты на базе многофункциональных центров по адресам: с. Омутинское, ул. Терешковой, д.7 и г. Тобольск, 8 мкр., д.32. Продолжает работу мобильный пункт приема заявлений. Заявку можно оставить по номеру 8-800-100-12-90.

На федеральном уровне основным пунктом инвестиционной программы ОАО «УЭК» является создание в регионах Единых центров, обеспечивающих реализацию и комплексное обслуживание процессов для выпуска УЭК и предоставления гражданам сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. С помощью технологий УЭК создается инновационная система по организации сбора и обработки платежей по жилищно-коммунальным и транспортным услугам.

О новых направлениях развития можно узнать на новом разделе о проектах ОАО «УЭК» на площадке CNews.ru.

Стать испытателем УЭК можно здесь www.experience.uecard.ru

Более подробно о получении использовании УЭК в Тюменской области можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.

#Новости#Универсальная электронная карта (УЭК)#Карта гражданина#Услуги#Женя#Общество
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