В Тюменском районе новый глава — Светлана Иванова

Помимо Светланы Ивановой было предложено еще три кандидата: глава Успенского муниципального образования Алексей Кожин, депутат думы муниципального образования поселок Винзили Елена Дремина и начальник тыла полковник внутренней службы УМВД по Тюменской области Андрей Спиридонов.
Члены конкурсной комиссии, которую возглавлял председатель политсовета ТРО партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, рекомендовали на должность руководителя Светлану Иванову. В ее поддержку выступили генеральный директор завода «Тюменьстальмост» Станислав Кушнаренко, председатель районного Совета ветеранов Валентина Юдина, депутат думы Тюменского района Виктор Гейн. Все они отметили Светлану Иванову как грамотного, работоспособного и опытного руководителя, подчеркнув, что она не кабинетный чиновник, а работает с населением.
«Тюменский район славится своей промышленностью. Он привлекателен для инвесторов в отношении инфраструктуры и комфортного развития. Правительству и губернатору не безразлично, кто будет управлять таким важным муниципальным образованием. Тюменскому району нужен опытный человек. Такой, как Светлана Владимировна», — подчеркнул вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.
Депутатский корпус единогласно проголосовал за Светлану Иванову, после чего с новым главой был подписан контракт. «Спасибо всем за доверие. Сегодня наша главная задача — работать всем вместе, в одной команде, чтобы обеспечить Тюменскому району достойное будущее», — передает слова Светланы Ивановой районное управление информационной политики.
Напомним, год назад глава района Владимир Гультяев покинул пост. Гультяев занял пост главы после Андрея Линника, обвиненного в коррупционных преступлениях — в незаконной предпринимательской деятельности и «откатах», получаемых от договоров по исполнению ремонтных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве района, путем завышения объема работ и их стоимости. Ущерб бюджету района по таким договорам следствие оценило в 35 млн. рублей.
Предыдущим главой Тюменского района был Сергей Усольцев, избранный в 2007 году депутатом Тюменской областной Думы и возглавлявшем там фракцию партии «Единая Россия». В 2010 года прокурор области сообщил журналистам, что по результатам проверки были найдены факты, указывающие на злоупотребления в выделении земельных участков во время работы Усольцева главой района.
Назначение нового главы муниципального района проходит по рекомендации губернатора области, путем голосования депутатами районной думы за выдвинутую кандидатуру, что и произошло сегодня. Поздравляем Светлану Иванову!