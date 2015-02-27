В Тюменском районе новый глава — Светлана Иванова

Предыдущим главой Тюменского района был Сергей Усольцев, избранный в 2007 году депутатом Тюменской областной Думы и возглавлявшем там фракцию партии «Единая Россия». В 2010 года прокурор области сообщил журналистам, что по результатам проверки были найдены факты, указывающие на злоупотребления в выделении земельных участков во время работы Усольцева главой района.