В области катастрофически снижается численность муксуна

«Мы обговаривали эту тему с известными производителями Урала, в основном, Челябинска. Дело в том, что на сегодняшний день в нашем регионе этим вопросом занимается только Госрыбцентр, но потребность в зарыблении в сотни раз превышает наши возможности и возможности Госрыбцентра. Если подключить к данному вопросу нефтегазовые компании нашего региона, которые нанесли природе ущерб и должны его компенсировать, то многие рыбоводные организации будут готовы, при поддержке государства, участвовать в подобном бизнесе и заниматься этим видом деятельности: разведением, содержанием маточного стада, подращиванием личинок и молоди, с дальнейшим высаживанием ее в Обь-Иртышский бассейн. Мы просим правительство РФ и Минсельхоз помочь нам включиться в эту работу. Наш обской осетр уже находится в Красной книге, другие виды осетровых и сиговых рыб ждет та же участь. Если мы сегодня все вместе не начнем помогать нашим рекам, то в будущем нам придется есть лишь ершей или ротанов с наших рек», — считает президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.