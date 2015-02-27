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В области катастрофически снижается численность муксуна

27 февраля 2015, 10:18
В связи со значительным снижением численности муксуна в Тюменской области, в регионе запрещен лов этой рыбы. В дополнение к этому принято решение подключить местные рыбоводные хозяйства к восполнению биоресурса.

В связи со значительным снижением численности муксуна в Тюменской области, в регионе запрещен лов этой рыбы. В дополнение к этому принято решение подключить местные рыбоводные хозяйства к восполнению биоресурса.

«Мы обговаривали эту тему с известными производителями Урала, в основном, Челябинска. Дело в том, что на сегодняшний день в нашем регионе этим вопросом занимается только Госрыбцентр, но потребность в зарыблении в сотни раз превышает наши возможности и возможности Госрыбцентра. Если подключить к данному вопросу нефтегазовые компании нашего региона, которые нанесли природе ущерб и должны его компенсировать, то многие рыбоводные организации будут готовы, при поддержке государства, участвовать в подобном бизнесе и заниматься этим видом деятельности: разведением, содержанием маточного стада, подращиванием личинок и молоди, с дальнейшим высаживанием ее в Обь-Иртышский бассейн. Мы просим правительство РФ и Минсельхоз помочь нам включиться в эту работу. Наш обской осетр уже находится в Красной книге, другие виды осетровых и сиговых рыб ждет та же участь. Если мы сегодня все вместе не начнем помогать нашим рекам, то в будущем нам придется есть лишь ершей или ротанов с наших рек», — считает президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.

Он отметил дальновидную политику областного правительства в этом вопросе. «Именно в нашем регионе сегодня готовится к запуску завод по выращиванию и разведению посадочного материала, которым и будет пополняться биоресурс Обь-Иртышского бассейна. Мы сегодня делаем корректировку проекта по созданию центра холодноводного рыбоводства на озере Волково в Тобольском районе, и будем надеяться, что в 2015 году он уже примет икру и начнет функционировать. Все эти предложения доведены до Минсельхоза», — передает слова Руслана Цицкиева районное управление информационной политики.

#Новости#Рыба#Тюменский район#Женя#Общество
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