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В кармане погибшего на Войновке парня нашли предсмертную записку

27 февраля 2015, 20:40
В кармане 21-летнего тюменца, погибшего на Войновке при странных обстоятельства, нашли предсмертную записку. В ней молодой человек написал, что никого не винит.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Там также отметили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека наступила в результате травм, полученных при падении с высоты.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 февраля в экстренные службы поступило сообщение о падении человека с девятого этажа дома по улице Малая Боровская. Приехавшие врачи скорой помощи пытались отстоять жизнь парня, но он скончался по пути в больницу от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили людей, однако информация о том, что парень упал с такой высоты, тогда не подтвердилась.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели молодого человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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