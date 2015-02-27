В кармане погибшего на Войновке парня нашли предсмертную записку

Напомним, ранее сообщалось, что 25 февраля в экстренные службы поступило сообщение о падении человека с девятого этажа дома по улице Малая Боровская. Приехавшие врачи скорой помощи пытались отстоять жизнь парня, но он скончался по пути в больницу от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили людей, однако информация о том, что парень упал с такой высоты, тогда не подтвердилась.