У Тюменской области появился «Ключ к здоровому сердцу»

«В год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями работа в сфере информирования населения с помощью интерактивно-образовательных технологий на территории Тюменской области будет продолжена и усилена. Наша миссия — сокращение смертности жителей региона от сердечно-сосудистых катастроф, — отметила директор Центра профилактики Тюменской области, эксперт Общероссийского Народного Фронта Алина Кузнецова. — В нашем арсенале большой огромный выбор инструментов по профилактике факторов риска развития ССЗ. Это и газета „Территория здоровья“ и портал с одноимённым названием, информационные кейсы, а так же обучение драйверов здоровья и послов жизни в симуляционном образовательном центре профилактической медицины».