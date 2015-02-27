У Тюменской области появился «Ключ к здоровому сердцу»

«Первый шаг на этом большом пути — это информирование населения о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, которая уносит до 30 процентов жизней ежегодно. Это информирование должно стать навязчивым, в хорошем смысле этого слова», — отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза.
По ее словам, профилактика наиболее эффективный вид борьбы. При относительно небольших затратах эффект от этих мероприятий переоценить сложно.
Начинать профилактику необходимо уже со школьной скамьи. Как показывает статистика, повышенное артериальное давление сегодня встречается уже в подростковом возрасте. Артериальной гипертензией по результатам обследования 1 тыс. 343 подростков страдают 4, 8 процентов юношей и 1, 4 % девушек от 15 до 17 лет. Среди факторов риска развития сердечно-сосудистых патологий у обследованных школьников так же отмечены недостаточная физическая активность (47 % — юноши, 72 % — девушки), курение (24 % — юноши и 11 % — девушки) и избыточная масса тела (11%). Профилактическими мероприятиями в 2015-м планируется охватить все население Тюменского региона.
«В год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями работа в сфере информирования населения с помощью интерактивно-образовательных технологий на территории Тюменской области будет продолжена и усилена. Наша миссия — сокращение смертности жителей региона от сердечно-сосудистых катастроф, — отметила директор Центра профилактики Тюменской области, эксперт Общероссийского Народного Фронта Алина Кузнецова. — В нашем арсенале большой огромный выбор инструментов по профилактике факторов риска развития ССЗ. Это и газета „Территория здоровья“ и портал с одноимённым названием, информационные кейсы, а так же обучение драйверов здоровья и послов жизни в симуляционном образовательном центре профилактической медицины».
Как сообщает тюменское региональное отделение Общероссийского народного фронта «За Россию», программа реализуется в рамках государственной программы региона «Основные направления развития здравоохранения», утвержденной на период 2016–2020 годов постановлением правительства Тюменской области и предусматривает комплекс мероприятий, охватывающий всю систему организации медицинской помощи от первичной профилактики до применения высоких технологий в повседневной практике.
Фото: goldhill.ru