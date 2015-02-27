Тюменцы попробовали сдать устную часть ЕГЭ по иностранному языку

Экзамен прошел организованно и без технологических сбоев. По словам выпускников, апробация экзамена проводилась в комфортной, спокойной и доброжелательной атмосфере. Контрольно-измерительные материалы включали задания на применение различных знаний и навыков и были интересными. И самое главное, что каждый участник экзамена смог прослушать запись своего ответа и убедиться, что качество записи было соответствующим.