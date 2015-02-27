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Тюменцы попробовали сдать устную часть ЕГЭ по иностранному языку

27 февраля 2015, 11:18
В Тюмени состоялась апробация устной части Единого государственного экзамена по иностранному языку, которая проходила 26 февраля на базе пункта проведения экзамена № 412 в гимназии № 83.

Экзамен прошел организованно и без технологических сбоев. По словам выпускников, апробация экзамена проводилась в комфортной, спокойной и доброжелательной атмосфере. Контрольно-измерительные материалы включали задания на применение различных знаний и навыков и были интересными. И самое главное, что каждый участник экзамена смог прослушать запись своего ответа и убедиться, что качество записи было соответствующим.

В качестве наблюдателей за процедурой проведения экзамена в ППЭ присутствовал заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии Тюменской области, представители общественности, выпускники 11 классов, которым предстоит сдавать иностранный язык в основной период 2015 года. Всего в данной процедуре приняли участие более 100 человек. При выполнении заданий раздела «Говорение» каждый тюменский школьник был обеспечен ноутбуком и наушниками с гарнитурой.

Напомним, что устная часть выбирается участником экзамена по желанию и не является обязательной, сообщает областной департамент образования и науки.

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