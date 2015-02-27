С 1 марта въехать на Украину можно только по загранпаспорту

«МИД РФ обращает внимание граждан России, направляющихся на Украину, что с 1 марта 2015 года в соответствии с принятым в одностороннем порядке нынешними украинскими властями решением въезд, выезд, следование транзитом, пребывание и передвижение по территории Украины не будут возможны по паспортам гражданина РФ (внутренний паспорт), а также по свидетельству о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству РФ», — говорится в сообщении МИД РФ.