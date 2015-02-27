С 1 марта въехать на Украину можно только по загранпаспорту

«МИД РФ обращает внимание граждан России, направляющихся на Украину, что с 1 марта 2015 года в соответствии с принятым в одностороннем порядке нынешними украинскими властями решением въезд, выезд, следование транзитом, пребывание и передвижение по территории Украины не будут возможны по паспортам гражданина РФ (внутренний паспорт), а также по свидетельству о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к гражданству РФ», — говорится в сообщении МИД РФ.
Граждане РФ для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории Украины могут иметь следующие документы: загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (только для возвращения в Россию), летное свидетельство члена экипажа воздушного судна. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, в конце января кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает россиянам с 1 марта пересекать границу государства по внутренним паспортам и свидетельству о рождении. Теперь попасть в соседнее государство смогут только владельцы загранпаспортов.
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что при этом россияне, прибывшие в Украину до 1 марта, смогут уехать на основании паспорта гражданина РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не станет вводить для граждан Украины въезд в Россию по загранпаспортам.
По данным Росстата, в 2013 году на Украине побывали почти 9 млн россиян, из них с целью туризма — более 400 тыс. За первые 9 месяцев 2014 года в соседнюю страну въехали 2,2 млн россиян, из них с целью туризма — 82 тыс.
Как сообщает пресс-служба «Группы компаний С7», пассажиры, оформившие авиабилеты на рейсы S7 Airlines в Киев или Одессу с вылетом после 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, до 31 марта 2015 года могут осуществить возврат без штрафных санкций. Для этого необходимо обратиться в кассу, где приобретался авиабилет, или в контактный центр авиакомпании, если билет был оформлен на сайте.
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