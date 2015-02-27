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«Рубин» во второй раз одолел «Рязань» на выезде

27 февраля 2015, 09:19
«Рубин» продолжил серию в 1/8 финала ВХЛ второй подряд гостевой победой над ХК «Рязань». Встреча завершилась в добавленное время с минимальным перевесом тюменских хоккеистов — 2:1.

Первая шайба была забита гостями в стартовом отрезке матча на 13 минуте. Автором гола стал Максим Рогов, в голевой атаке также приняли участие Айрат Зиазов и Богдан Гайдаш, сообщает пресс-служба ХК «Рубин».

В течение всего матча хозяева площадки не старались идти большими силами вперед, стараясь проводить фланговые контратаки. «Рубин» в ответ стремился создавать напряжение у ворот соперника за счет присутствия там своих центрфорвардов. В середине матча рязанцы все-таки додавили гостей. Те больше минуты отбивались в двойном меньшинстве, сдержали натиск, однако, видимо, подустали. В результате незадолго до второго перерыва хозяевам удалась фланговая контратака, которую ювелирным броском в угол завершил Владимир Карпов.

Третий период выдался самым напряженным в этом матче, однако, в голы так и не перешло. Рубиновцы ближе к концу основного времени вновь остались в меньшинстве, но не позволили соперникам воспользоваться ситуацией. Первый овертайм прошел уже под диктовку тюменских хоккеистов. Они без суеты выматывали рязанцев, и в результате на 78-й минуте Сергей Севостьянов дальним броском застал врасплох голкипера хозяев Георгия Бояршинова.

Таким образом, по итогам двух матчей серии «Рубин» лидирует с сухим счетом — 2:0. Заключительные матчи 1/8 финала пройдут уже на домашней площадке тюменской команды 1 и 2 марта.

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