«Рубин» во второй раз одолел «Рязань» на выезде

Третий период выдался самым напряженным в этом матче, однако, в голы так и не перешло. Рубиновцы ближе к концу основного времени вновь остались в меньшинстве, но не позволили соперникам воспользоваться ситуацией. Первый овертайм прошел уже под диктовку тюменских хоккеистов. Они без суеты выматывали рязанцев, и в результате на 78-й минуте Сергей Севостьянов дальним броском застал врасплох голкипера хозяев Георгия Бояршинова.