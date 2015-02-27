«Рубин» во второй раз одолел «Рязань» на выезде

Первая шайба была забита гостями в стартовом отрезке матча на 13 минуте. Автором гола стал Максим Рогов, в голевой атаке также приняли участие Айрат Зиазов и Богдан Гайдаш, сообщает пресс-служба ХК «Рубин».
В течение всего матча хозяева площадки не старались идти большими силами вперед, стараясь проводить фланговые контратаки. «Рубин» в ответ стремился создавать напряжение у ворот соперника за счет присутствия там своих центрфорвардов. В середине матча рязанцы все-таки додавили гостей. Те больше минуты отбивались в двойном меньшинстве, сдержали натиск, однако, видимо, подустали. В результате незадолго до второго перерыва хозяевам удалась фланговая контратака, которую ювелирным броском в угол завершил Владимир Карпов.
Третий период выдался самым напряженным в этом матче, однако, в голы так и не перешло. Рубиновцы ближе к концу основного времени вновь остались в меньшинстве, но не позволили соперникам воспользоваться ситуацией. Первый овертайм прошел уже под диктовку тюменских хоккеистов. Они без суеты выматывали рязанцев, и в результате на 78-й минуте Сергей Севостьянов дальним броском застал врасплох голкипера хозяев Георгия Бояршинова.
Таким образом, по итогам двух матчей серии «Рубин» лидирует с сухим счетом — 2:0. Заключительные матчи 1/8 финала пройдут уже на домашней площадке тюменской команды 1 и 2 марта.