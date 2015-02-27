На Воронинских горках погиб пожилой пешеход

Как сообщает областное Управление ГИБДД, за рулем Daewoo находился 34-летний водитель со стажем за рулем 8 лет. Еще один пешеход пострадал накануне на улице Магистральной. Автомобиль Mazda сбил 58-летнего мужчину, который попытался перейти улицу рядом с пешеходным переходом. Пешеход получил ушиб бедра.