На Воронинских горках погиб пожилой пешеход

Как сообщает областное Управление ГИБДД, за рулем Daewoo находился 34-летний водитель со стажем за рулем 8 лет. Еще один пешеход пострадал накануне на улице Магистральной. Автомобиль Mazda сбил 58-летнего мужчину, который попытался перейти улицу рядом с пешеходным переходом. Пешеход получил ушиб бедра.
На улице Мельникайте, 144 столкнулись микроавтобус Peugeot, Toyota RAV4 и Lada Priora. 53-летний водитель Peugeot, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали два человека: водитель Peugeot получил перелом ребер, у 54-летней пассажирки Toyota травма головы.
Skoda Octavia из ХМАО и Volkswagen Transporter из Свердловской области столкнулись на 148 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, ДТП спровоцировал 52-летний водитель Skoda, выехав на встречную полосу при обгоне. Мужчина сам и пострадал в аварии, получив переломы бедра и голени.
Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 7 ДТП, в них погиб один человек, 9 травмированы.