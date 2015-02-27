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На Воронинских горках погиб пожилой пешеход

27 февраля 2015, 11:56
Утром в четверг, 26 февраля, на улице проезд Воронинские горки, автомобилем Daewoo Nexia на пешеходном переходе был сбит 78-летний пешеход. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы. Около полуночи он скончался от полученных травм.

Как сообщает областное Управление ГИБДД, за рулем Daewoo находился 34-летний водитель со стажем за рулем 8 лет. Еще один пешеход пострадал накануне на улице Магистральной. Автомобиль Mazda сбил 58-летнего мужчину, который попытался перейти улицу рядом с пешеходным переходом. Пешеход получил ушиб бедра.

На улице Мельникайте, 144 столкнулись микроавтобус Peugeot, Toyota RAV4 и Lada Priora. 53-летний водитель Peugeot, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали два человека: водитель Peugeot получил перелом ребер, у 54-летней пассажирки Toyota травма головы.

Skoda Octavia из ХМАО и Volkswagen Transporter из Свердловской области столкнулись на 148 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, ДТП спровоцировал 52-летний водитель Skoda, выехав на встречную полосу при обгоне. Мужчина сам и пострадал в аварии, получив переломы бедра и голени.

Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 7 ДТП, в них погиб один человек, 9 травмированы.

#Новости#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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