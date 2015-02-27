Инна Куликова: Дешевые аналоги лекарств не хуже оригинальных

— Мы не знаем как экономическая ситуация будет выстраиваться в дальнейшем. Я не экономист и мне сложно сказать, что будет с рублем, бюджетом. Ситуация такая, какая есть, она стабильная, ближе к удовлетворительной. Мы видим курс валюты и понимаем, что большую часть субстанций наши производители закупают за рубежом. Многие производители зарубежные на препараты импортного производства, которые мы закупаем, цену пока не поднимают. Они не хотят терять российский рынок. Люди заинтересованы вести бизнес в Росси и ответственно подходят к этой ситуации. Мы напряженно следим за ее развитием и делаем все необходимое. Стратегический запас медикаментов создан, дефицита нет ни в каком-то сегменте.