Инна Куликова: Дешевые аналоги лекарств не хуже оригинальных

— В чем отличие оригинальных препаратов от их аналогов, и почему последние дешевле?
— В обществе сложилось ошибочное предубеждение, что дженерики (препараты аналоги) хуже, чем препараты оригинальные.
Разработка оригинального препарата и признание его официальным фармакологическим средством занимает до 10 лет. Для этого требуются колоссальные затраты. Для того чтобы препарат выпустить необходимо пройти сложную цепочку клинических исследований, что тоже требует больших затрат. Кроме того для продвижения препарата на рынке и введения его в клиническую практику также требует немалых средств. Поэтому фирме производителю оригинального препарата дается 10–15 лет, грубо говоря, быть монополистом рынке с этим препаратом. Потом он это право теряет и отдает всю рецептуру другим фирмам, которые начинают выпускать эти препараты. При этом фирмы, выпускающие дженерики, не несут затрат на разработку и клинические исследования, следовательно снижают цену на препарат.
— А как же качество этих препаратов аналогов?
— Совершенно не значит, что эти препарат плохого качества. Кроме того сейчас в России очень много заводов сертифицировано по стандарту GMP — это самые высокие международные стандарты по производству лекарственных препаратов.
В Российской Федерации на сегодняшний день выпускают около 67% % всей номенклатуры лекарственных препаратов, остальные мы завозим. Я думаю, правительство принимает большие беспрецедентные меры по импортозамещению и открывает новые производства. Например, в Калуге датская фирма открывает локализованное производство инсулина по самой современной рецептуре, сейчас импортный этот препарат стоит очень дорого. Но стоит понимать, что развитие импортозамещения долгий процесс и требует больших финансовых затрат.
Сейчас наш завод «Юграфарм» приобретен компанией «Фармасинтез», туда планируют внести серьезные инвестиции. В Тюмени будет хорошее современное лицензированное производство растворов, которые мы используем в реанимации, противотуберкулёзных и гормональных препаратов. Мы будем иметь минимальную наценку на транспортные расходы и логистику, а для Тюменской области это большой плюс.
— Получается эффективность оригинальных препаратов и дженериков одинаковая?
— Фактически эффективность или неэффективность того или иного препарата определяется наличием в нем действующего вещества МНН (Международное непатентованное наименование). Если рецептура выдержана и вещества в препарате достаточно, то эффект от него ничем не будет отличаться от оригинального лекарства.
— А как же быть с рецептом врача, ведь они выписывают определенный препарат? И люди просто не знают, какие есть аналоги тех или иных лекарств.
— В соответствии с действующим законодательством врач не имеет права выписывать препарат по торговому наименованию, только по международному непатентованному (то есть пишет главное действующее вещество). А аптечная организация продает то, что закуплено в рамках тендера, который проводится тоже по международным непатентованным наименованиям.
К тому же, вы имеете право попросить в аптеке показать всю линейку препаратов, которые есть по этому международному непатентованному наименованию.
Например, первый препарат ацетилсалициловой кислоты выпустила фирма Bayer. На сегодняшний день имеется сотни производителей этого препарата. То есть международное непатентованное наименование ацетилсалициловая кислота, а торговых, я боюсь даже сказать сколько, это и аспирин, и аспирин упса и т.д. Получается, врач пишет в рецепте ацетилсалициловая кислота, а фармацевт в аптеке должен сказать какие препараты имеются в наличии за 10 рублей или 2 тысячи. И человек уже исходя из своих предпочтений, размера кошелька покупает препарат, который считает нужным. Но при этом, препараты имеют одинаковый спектр действия.
— Что нас ждет с ценами на лекарства в будущем?
— Мы не знаем как экономическая ситуация будет выстраиваться в дальнейшем. Я не экономист и мне сложно сказать, что будет с рублем, бюджетом. Ситуация такая, какая есть, она стабильная, ближе к удовлетворительной. Мы видим курс валюты и понимаем, что большую часть субстанций наши производители закупают за рубежом. Многие производители зарубежные на препараты импортного производства, которые мы закупаем, цену пока не поднимают. Они не хотят терять российский рынок. Люди заинтересованы вести бизнес в Росси и ответственно подходят к этой ситуации. Мы напряженно следим за ее развитием и делаем все необходимое. Стратегический запас медикаментов создан, дефицита нет ни в каком-то сегменте.
Фото — газета «Ямская слобода»