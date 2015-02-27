Годовая инфляция превысила 16 процентов

Инфляция в России в годовом выражении достигла 16,2 процента. За неделю с 17 по 24 февраля цены выросли на 0,6 процента, с начала месяца — на 1,9 процента, года — на 5,8 процента (для сравнения: в 2014-м — на 1,3 процента). Соответствующая информация содержится в сообщении Росстата.

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