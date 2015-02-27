nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Годовая инфляция превысила 16 процентов

27 февраля 2015, 12:32
Инфляция в России в годовом выражении достигла 16,2 процента. За неделю с 17 по 24 февраля цены выросли на 0,6 процента, с начала месяца — на 1,9 процента, года — на 5,8 процента (для сравнения: в 2014-м — на 1,3 процента). Соответствующая информация содержится в сообщении Росстата.
Сюжет
Тюмень

Быстрее всего дорожают овощи. С начала года стоимость капусты выросла на 48,9 процента, огурцов — на 40,2 процента, моркови — 36,3 процента. Сахар подорожал на 19,9 процента, рис — на 19,3, рыба — на 14,6.

Как сообщает «Лента. Ру», 5 февраля Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в январе стала максимальной за последние 16 лет. Она достигла 3,9 процента. Быстрее цены росли только в феврале 1999 года — на 4,1 процента.

Ранее ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на высокие цены достигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство зафиксировало 1007 сообщений о дорожающих продуктах.

В Morgan Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5 процента.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.

Фото: top.rbc.ru

#Новости#Инфляция#Экономический кризис#Тюмень#Саша#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25