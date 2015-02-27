Годовая инфляция превысила 16 процентов

Быстрее всего дорожают овощи. С начала года стоимость капусты выросла на 48,9 процента, огурцов — на 40,2 процента, моркови — 36,3 процента. Сахар подорожал на 19,9 процента, рис — на 19,3, рыба — на 14,6.
Как сообщает «Лента. Ру», 5 февраля Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в январе стала максимальной за последние 16 лет. Она достигла 3,9 процента. Быстрее цены росли только в феврале 1999 года — на 4,1 процента.
Ранее ФАС сообщила, что число зарегистрированных жалоб на высокие цены достигло рекордного значения. За неделю антимонопольное ведомство зафиксировало 1007 сообщений о дорожающих продуктах.
В Morgan Stanley считают, что по итогам 2015 года инфляция в России составит 13,7 процента. Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в России достигнет 8,5 процента.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2015 году составит 12 процентов. В Минсельхозе прогнозируют 15-процентный рост цен.
Фото: top.rbc.ru