Анатолий Сушинских: Судебные заседания должны стать более открытыми

Он отметил, что длительное время добивается, чтобы на всех судебных процессах велось хотя бы аудиопротоколирование. А не так давно по этому же вопросу категорично высказался и председатель Верховного суда, так что, вероятно, до фиксирования всех заседаний на цифровые носители осталось недолго. При этом, как отметил Анатолий Сушинских, многие суды уже идут в ногу со временем и проводят, к примеру, прямые интернет-трансляции заседаний.