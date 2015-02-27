Анатолий Сушинских: Судебные заседания должны стать более открытыми

На судебных заседаниях обязательно должно вестись видео- или аудиопротоколирование. Так считает председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских. В настоящее время необходимая аппаратура есть в большинстве залов заседаний региона.
«В законе предусмотрена возможность ведения аудио- и видеопротоколирования на процессах, но до недавнего времени не было технической и материальной возможности обеспечить все залы судебных заседаний необходимой аппаратурой и программным обеспечением. Что и каким образом протоколируется — это тоже процедура, и она должна соблюдаться, а не просто — поставил магнитофон и записал», — сказал Анатолий Сушинских на пресс-конференции.
Он отметил, что длительное время добивается, чтобы на всех судебных процессах велось хотя бы аудиопротоколирование. А не так давно по этому же вопросу категорично высказался и председатель Верховного суда, так что, вероятно, до фиксирования всех заседаний на цифровые носители осталось недолго. При этом, как отметил Анатолий Сушинских, многие суды уже идут в ногу со временем и проводят, к примеру, прямые интернет-трансляции заседаний.
«Мы тоже к этому идем. Я лично заинтересован в том, чтобы судебные заседания стали более открытыми: будет больше информации — у людей будет возникать меньше вопросов, домыслов и суждений. Интернет-трансляции, видео- и аудиопротоколирование не только обеспечат прозрачность судопроизовдства, но и дисциплинируют участников процесса», — подчеркнул Анатолий Сушинских.
Он добавил, что вообще Тюменская область — один из ведущих регионов страны по введению современных технологий в судах. Например, мировые судьи региона одними из первых получили возможность проводить видеоконференцсвязь с людьми, которые находятся далеко и не могут лично присутствовать на процессе. Электронное архивирование тюменские служители закона также освоили одними из первых.