Жизненно важные лекарства подорожали на 5%, остальные на 12%

Однако бесконтрольный рост мы можем наблюдать на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, там он составляет 12%. «Тюменцы задают много вопросов по этому поводу, но цены на эти препараты нормативными документами не регулируются», — прокомментировала директор департамента. Она также добавила, что зачастую наши пациенты выбирают препараты, реклама которых не сходит с экранов телевизоров. Эти лекарства не входят в список ЖНВЛП и не имеют какой-то международной доказательной базы об их эффективности. Для этого препарат должен пройти определенную ступень клинической эффективности. К тому же многие из них можно заменить более дешевыми препаратами.