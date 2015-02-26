Жизненно важные лекарства подорожали на 5%, остальные на 12%

Напомним, список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) был утвержден в декабре 2014 года, тогда его дополнили еще 50 наименованиями. Контроль же над ценами на эти препараты происходит следующим образом.
Производители лекарственных препаратов регистрируют на уровне РФ предельные отпускные цены заводопроизводителя. То есть ту цену, выше которой отпускать продукцию оптовикам не имеет права. За соблюдением этого правила следит Росздравнадзор и Министерство здравоохранения РФ. Затем на региональном уровне устанавливаются предельные оптовые и розничные надбавки. В Тюменской области они составляют около 15% — один из самых минимальных показателей по УрФО, где в среднем розничные надбавки составляют 25%.
Тем не менее, рост на жизненно необходимые лекарства составил 5% в период с декабря по февраль. «Это связано с тем, что производители, зарегистрировав предельную цену, могли отпускать поставщикам препараты по сниженной стоимости. Следовательно, оптовики накручивали не предельную надбавку 15%, а 5% или 9%, потом розница тоже добавляла не предельную надбавку 25% и мы получали конечную стоимость препарата. Сейчас за счет того, что цены повышают не до предельного уровня, мы пока видим рост цен на препараты ЖНВЛП», — пояснила Инна Куликова.
Стоит отметить, что оптовая надбавка в области не достигла предельного уровня, сейчас она 9%, а предел 16–17%. «Ситуация сегодня большой тревоги не вызывает. За прошлый год рост был в среднем 2,8%, сейчас он больше, но, тем не менее, он не выходит за пределы установленные государством. В части розничной оптовой надбавки есть еще некий люфт, заводы пока не отпускают по предельной цене, так что неконтролируемого роста нет», — отметила Инна Куликова.
Однако бесконтрольный рост мы можем наблюдать на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, там он составляет 12%. «Тюменцы задают много вопросов по этому поводу, но цены на эти препараты нормативными документами не регулируются», — прокомментировала директор департамента. Она также добавила, что зачастую наши пациенты выбирают препараты, реклама которых не сходит с экранов телевизоров. Эти лекарства не входят в список ЖНВЛП и не имеют какой-то международной доказательной базы об их эффективности. Для этого препарат должен пройти определенную ступень клинической эффективности. К тому же многие из них можно заменить более дешевыми препаратами.
Фото: za-zhizn.ru